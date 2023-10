Les astronautes ont-ils accès à Internet dans l’espace

Aujourd’hui, il est compliqué d’être hors ligne pendant une longue période. Après tout, en plus de l’utilisation professionnelle, une partie de ce que nous utilisons pour le divertissement est sur Internet.

Mais comment fonctionne la logistique lors d’un voyage dans l’espace?

Comment fonctionne Internet dans l’ISS?

En effet, les astronautes communiquent avec la Terre via Internet disponible dans la Station spatiale internationale (ISS). En réalité, contrairement à il y a quelques années, là-bas, la connexion est meilleure et plus rapide que dans de nombreuses régions de notre planète.

En janvier 2010, l’astronaute Timothy Creamer a montré au monde que l’espace ne l’avait pas laissé hors ligne, envoyant le premier tweet de l’ISS:

À environ 400 km de la Terre et à une vitesse de 28 000 kilomètres par heure, les astronautes disposaient à l’époque d’une vitesse de téléchargement d’environ 10 Mbps et d’une vitesse de téléchargement de 3 Mbps.

Malgré la vitesse satisfaisante, la latence était un problème car elle était d’environ une demi-seconde, soit environ 20 fois supérieure à la moyenne terrestre.

De toute façon, Internet parvient aux astronautes de l’ISS via la bande Ku, un système qui utilise la plage de 11 à 20 Ghz pour envoyer des données, grâce à un système de satellite en orbite autour de la Terre. Il y a quelques années, cela a été utilisé pour les transmissions télévisées.

Le signal est possible grâce au réseau d’antennes de Space Network et au système Tracking and Data Relay Satellites (TDRS).

En 2019, la NASA a annoncé qu’elle améliorait la vitesse de connexion au réseau avec un téléchargement de 600 Mbps. Cette vitesse dépassait celle de nombreuses régions de la Terre.

Ensuite, à l’intérieur de l’ISS elle-même, il existe plusieurs formes de connexion, dont Ethernet est essentiel: un réseau de câbles qui traverse toutes les installations et permet aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables de se connecter à Internet.

À partir de cela, un réseau Wi-Fi est généré pour les appareils portables et, en plus de cela, un réseau local pour la communication entre les modules.

Malgré les solutions pour l’ISS, la Chine et la Russie préparent également des modules Internet pour leurs futures bases d’opérations spatiales.



