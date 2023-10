Google Search a été enrichi d’un outil de création d’image IA

Google a des projets passionnants pour révolutionner votre expérience de recherche. Ils explorent des méthodes innovantes qui promettent de rehausser vos quêtes en ligne. L’une des offres phares est la possibilité de produire des images pour vous aider à mieux comprendre vos idées et obtenir de l’aide dans la rédaction de contenu écrit.

La nouvelle expérience de recherche de Google : création d’images et de contenu avec l’IA

Génération d’images avec l’IA : Google lance une fonctionnalité remarquable qui vous permet de créer des images avec sa nouvelle expérience de recherche alimentée par l’IA. Imaginez, vous voulez une carte avec un capybara portant un chapeau de chef tout en cuisinant le petit-déjeuner. Vous le cherchez simplement et l’IA de Google vous proposera jusqu’à quatre images distinctes à examiner.

Le meilleur, c’est que vous pouvez affiner la description de l’image pour correspondre à vos préférences précises. Pour ceux qui se lancent dans ce voyage intriguant, vous avez la possibilité de générer des images créées par l’IA directement dans Google Images tout en cherchant l’inspiration.

Découvrez l’outil « À propos de cette image » : Dans un avenir proche, Google déploiera l’outil « À propos de cette image ». Cette fonctionnalité pratique vous aidera à évaluer le contexte et la crédibilité des images que vous rencontrez lors de vos recherches.

Responsabilité et transparence : Soyez assuré, Google s’engage pleinement à utiliser l’IA de manière responsable. Ils mettent en place des mesures de sécurité solides pour empêcher la création d’images dangereuses ou trompeuses. Chaque image générée par l’IA sera équipée de métadonnées et d’un filigrane indiquant clairement qu’elle a été créée à l’aide de la technologie de l’IA.

Création de contenu écrit avec SGE : Vous cherchez à perfectionner votre contenu écrit ? L’expérience de recherche de Google vous permettra bientôt de produire des brouillons écrits avec SGE (Search Generated Experience). Cela est utile lorsque vous avez besoin de raccourcir votre texte ou d’en ajuster le ton. Que vous rédigiez des notes, des e-mails ou des documents, SGE est là pour vous. Importamment, les protections de votre vie privée dans Google Workspace restent intactes lorsque vous exportez des brouillons vers Google Docs ou Gmail.

Recherche Google : création d’images et de contenu alimentée par l’IA

Où et quand ? La fonctionnalité de génération d’images est actuellement disponible en anglais aux États-Unis. Elle est conçue pour les personnes âgées de 18 ans et plus qui ont opté pour l’expérience SGE. Quant aux brouillons écrits, ils sont progressivement mis à la disposition des utilisateurs anglophones aux États-Unis qui font partie de l’expérience SGE.

Hema Budaraju, la directrice principale de la gestion des produits pour la recherche, fait part de son enthousiasme : « Nous sommes convaincus que la puissance de l’IA générative dans la recherche libérera la créativité et augmentera la productivité. Nous attendons avec impatience les tests continus et les précieux commentaires des utilisateurs. »

À une époque où l’intelligence artificielle et la vie quotidienne convergent, Google fait un pas audacieux en avant. Sa dernière innovation promet de redéfinir notre interaction avec le géant des moteurs de recherche. En exploitant le vaste potentiel de l’IA, Google est prêt à élever votre exploration en ligne à de nouveaux sommets.

L’une des fonctionnalités les plus marquantes de cette évolution est la possibilité de créer des images avec l’IA. Imaginez avoir un artiste numérique à votre disposition. Disons que vous rêvez d’une carte fantaisiste mettant en scène un capybara orné d’un chapeau de chef, faisant parfaitement sauter des crêpes dans une cuisine ensoleillée. Dans le passé, réaliser une telle vision aurait nécessité des compétences artistiques. Mais maintenant, il vous suffit de taper vos désirs, de cliquer sur « recherche » et de voir l’IA de Google vous proposer une sélection d’images correspondant à votre description. Mieux encore, vous avez la liberté d’affiner ces images pour les perfectionner.

Pour les créatifs et les curieux, cette fonctionnalité ouvre un monde de possibilités. Que vous conceviez une carte de vœux, construisiez une présentation ou simplement exploriez votre imagination, les images générées par l’IA sont vos nouveaux meilleurs amis. Vous n’aurez plus besoin de passer des heures à chercher sur Internet l’image parfaite. L’IA de Google peut faire le gros du travail pour vous, et cela ne prend que quelques clics.

L’avenir réserve encore plus de promesses. Google travaille activement sur un outil « À propos de cette image » qui aidera les utilisateurs à comprendre le contexte et la crédibilité des images qu’ils rencontrent. À une époque où les fausses nouvelles et les images manipulées sont courantes, cet outil est une addition bien nécessaire. Il permettra aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées sur les images qu’ils voient en ligne.

Libérer la créativité : la nouvelle expérience de recherche améliorée par l’IA de Google

Mais qui dit « grande puissance » dit aussi « grande responsabilité ». Google est pleinement conscient du potentiel de mauvaise utilisation et prend des mesures proactives pour l’empêcher. Ils mettent en place des garanties pour veiller à ce que les images générées par l’IA ne propagent pas de contenu nuisible ou trompeur. Chaque image créée par l’IA sera équipée de métadonnées et d’un filigrane pour indiquer clairement son origine IA.

Pour ceux qui comptent sur Google Workspace pour leurs besoins professionnels, l’introduction de Search Generated Experience (SGE) pour la rédaction de contenu écrit est un véritable changement de jeu. Que vous ayez besoin de condenser un document volumineux ou de changer le ton de votre e-mail, SGE est là pour vous. Importamment, votre vie privée et votre sécurité au sein de Google Workspace restent primordiales, même lors de l’exportation de brouillons vers Google Docs ou Gmail.

Le déploiement de ces fonctionnalités est déjà en cours. La fonctionnalité de génération d’images est actuellement disponible en anglais aux États-Unis pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus qui ont opté pour l’expérience SGE. Quant aux brouillons écrits, ils sont progressivement mis à la disposition des utilisateurs anglophones aux États-Unis qui font partie de l’expérience SGE.

Notre avis, l’incursion de Google dans le domaine de l’IA générative est destinée à redéfinir la façon dont nous effectuons des recherches et créons du contenu en ligne. Avec la capacité de générer des images et des brouillons écrits, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience plus dynamique, efficace et créative. Ces innovations témoignent de l’engagement de Google à exploiter l’IA pour le bien de ses utilisateurs. Tout en respectant des pratiques responsables et en veillant à la confidentialité. À mesure que ces fonctionnalités continuent d’évoluer, les possibilités sont infinies et l’avenir de la recherche est plus prometteur que jamais.

