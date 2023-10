Apple M Ultra vs. M Max vs. M Pro Chip : lequel est réellement meilleur ?

Depuis 2020, Apple utilise ses propres puces au lieu des processeurs Intel pour ses ordinateurs Mac. Les processeurs marqués d’un « M » devraient être puissants et économes en énergie en même temps, et cela a été prouvé dans de nombreux tests. Maintenant, des noms comme M1 Max ou M2 Ultra circulent. Pour les utilisateurs, cela peut être déroutant : lequel de ces deux processeurs est le meilleur ? Nous apportons des éclaircissements.

Est-ce que Ultra est meilleur que Max – et Max meilleur que Pro ?

Si vous essayez de comprendre la nomenclature des puces Apple avec logique, vous irez aussi loin que lorsque vous commandez votre cappuccino en taille tall, grande ou venti.

Commençons donc par le début :

Le M1 ou M2 est le modèle de base. « Pro » et « Max » sont mieux équipés en termes de processeur, de graphiques et de mémoire, la version « Max » étant plus performante que la version « Pro ».

Comparaison des processeurs Apple : Plus à droite, plus performant.

Jusque-là, tout est simple. Mais qu’en est-il de « Ultra » ? Pour la puce Ultra, Apple a combiné deux puces Max ensemble, créant ainsi des performances maximales. Cela le rend très puissant, mais il nécessite également beaucoup d’espace et d’énergie, ce qui fait qu’Apple l’utilise uniquement dans les ordinateurs de bureau.

Le M3 est à venir – mais comment s’appellera-t-il ?

Même s’il n’a pas encore été officiellement annoncé, on s’attend à ce que le M3 soit disponible d’ici 2023, au plus tard au début de l’année 2024. Et le M3 sera également disponible dans des versions encore plus performantes, comme ses prédécesseurs.

Il reste à voir si Apple s’écartera de son schéma M3 → Pro → Max → Ultra. Cependant, il serait surprenant d’introduire d’autres changements dans la désignation lors de la troisième génération.

La série M2 en détail : plus puissante que le M1 ?

On pourrait supposer que la série M2 est fondamentalement plus performante que la génération précédente, mais ce n’est pas le cas. Le M2 est certes nettement supérieur au M1, mais il perd dans presque toutes les disciplines face au M1 Pro. La série M2 représente donc une nouvelle génération et non une amélioration supplémentaire.

L’Apple M2, successeur plus performant du M1. (Image : Apple)

Au sein de la série M2, Apple fait la distinction – comme dans la génération précédente – entre le M2, le M2 Pro, le M2 Max et le M2 Ultra, dans cet ordre.

Le M2 est la seule puce de cette génération à être intégrée au MacBook Air – ses collègues plus puissants consomment tout simplement trop de batterie et nécessitent trop de refroidissement pour être utilisés dans l’incroyablement endurant « MacBook sans ventilateur » d’Apple. Le M2 est livré avec un processeur 8 cœurs cadencé à 3,49 GHz, et peut être livré avec 8, 16 ou 24 Go de RAM ainsi qu’un GPU avec 8 ou 10 cœurs. Il est également utilisé dans le petit MacBook Pro et le Mac Mini, et est tout à fait suffisant pour les tâches quotidiennes.

Le M2 est plus performant et plus grand que le M1. (Image : Apple)

Le M2 Pro a quant à lui 10 ou 12 cœurs de processeur, et la puissance graphique est également supérieure – avec 16 ou 19 cœurs possibles, et une RAM de 16 ou 32 Go. Il y a donc déjà une différence significative par rapport au M2 seulement en termes de chiffres.

Le M2 Max ne propose pas de version avec 10 cœurs, mais commence directement à 12. La plus grande différence avec le petit frère est cependant le nombre de cœurs graphiques, car le M2 Max propose 30 ou même 38 cœurs. La RAM peut aller jusqu’à 96 (!) Go – même sur le MacBook Pro 16 pouces, mais cela se situe alors dans une fourchette de prix d’environ 5000 euros pour une configuration complète.

Le M2 Ultra se trouve uniquement dans les ordinateurs de bureau Mac Studio et Mac Pro. Fabriqué à partir de deux puces M2 Max, il double leur puissance et est donc livré avec 24 cœurs de processeur, 60 ou 76 cœurs graphiques et jusqu’à 196 Go de RAM.

En comparaison directe, cela donne :

M2 M2 Pro M2 Max M2 Ultra Cœurs CPU :

8 Cœurs CPU :

10 / 12 Cœurs CPU :

12 Cœurs CPU :

24 Cœurs GPU :

8 / 10 Cœurs GPU :

16 / 19 Cœurs GPU :

30 / 38 Cœurs GPU :

60 / 76 RAM :

8 / 16 / 24 RAM :

16 / 32 RAM :

32 / 64 / 96 RAM :

64 / 128 / 192 Neural Engine Cores :

16 Neural Engine Cores :

16 Neural Engine Cores :

16 Neural Engine Cores :

32 Utilisation :

MacBook Air,

MacBook Pro,

Mac Mini Utilisation :

MacBook Pro,

Mac Mini Utilisation :

MacBook Pro,

Mac Studio Utilisation :

Mac Studio,

Mac Pro

Les différences de performances entre les puces M2 sont considérables.

Le modèle précédent, le M1

Lorsque l’on compare les fiches techniques des modèles M1 et M2, on constate que dès la deuxième génération, Apple a misé sur des performances plus puissantes – ou du moins en propose cette option. Le nombre maximal de cœurs ou de RAM était souvent plus faible pour le M1 :

M1 M1 Pro M1 Max M1 Ultra Cœurs CPU :

8 Cœurs CPU :

8 / 10 Cœurs CPU :

10 Cœurs CPU :

20 Cœurs GPU :

7 / 8 Cœurs GPU :

14 / 16 Cœurs GPU :

24 / 32 Cœurs GPU :

48 / 64 RAM :

8 / 16 RAM :

16 / 32 RAM :

32 / 64 RAM :

64 / 128 Neural Engine Cores :

16 Neural Engine Cores :

16 Neural Engine Cores :

16 Neural Engine Cores :

32 Utilisation :

MacBook Air,

MacBook Pro,

Mac Mini Utilisation :

MacBook Pro Utilisation :

MacBook Pro,

Mac Studio Utilisation :

Mac Studio

Est-ce qu’un M1 Ultra est meilleur qu’un M2 Max ? La question se pose-t-elle ?

Une comparaison purement basée sur les fiches techniques donne un résultat clair : le M1 Ultra bat largement le M2 Max – ce qui n’est pas surprenant, car il est constitué de deux puces assemblées et il lui est donc très facile de remporter la comparaison.

Cependant, la question n’est pertinente que pour les propriétaires (futurs) d’un Mac Studio, car c’est le seul modèle pour lequel vous avez le choix entre les deux processeurs.

La question de savoir quel est le cœur Apple de votre nouveau Mac ou MacBook se pose différemment selon le modèle (comme pour le MacBook Air). Les futurs propriétaires de MacBook Pro ont une certaine sélection – s’ils sont flexibles en termes de taille d’écran.

Le M1 est également utilisé dans les modèles actuellement disponibles. Ainsi, la version la moins chère du MacBook Air en est équipée, bien qu’il existe déjà une version avec le M2 pour seulement 100 euros de plus. Au moment de cette recherche, les iMac sont exclusivement équipés de puces M1. Apple devrait mettre à jour les ordinateurs de bureau tout-en-un probablement en hiver 2023/24.

