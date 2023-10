Nouvelle étude révèle : il existe une corrélation entre les odeurs et les couleurs qui est très courante

Un exemple de synesthésie, un phénomène perceptif dans lequel l’activation d’une voie sensorielle ou cognitive conduit à des expériences involontaires dans une autre voie, est la connexion entre les odeurs et les couleurs. Dans cette situation, les personnes atteintes de « synesthésie odorat-couleur », une forme particulière de synesthésie, peuvent penser que les odeurs ont des couleurs correspondantes.

La corrélation entre les odeurs et les couleurs est assez courante

Une nouvelle étude révèle que le phénomène peut être plus courant que prévu.

Ici, nous montrons que la présence de différentes odeurs influence la façon dont les humains perçoivent la couleur.

Déclara le Dr Ryan Ward, auteur principal et professeur principal à l’Université Liverpool John Moores à Liverpool, au Royaume-Unis, dans une déclaration sur la nouvelle recherche.

24 femmes et hommes adultes âgés de 20 à 57 ans ont été soumis à un test par Ward et ses collègues pour déterminer la présence et la force de la corrélation odeur-couleur. Pendant les essais, les participants étaient assis devant un écran dans un environnement exempt de stimuli sensoriels distracteurs. Aucun d’entre eux ne prétendait être daltonien ou avoir un sens de l’odorat altéré, et aucun ne portait de déodorant ou de parfum.

Un purificateur d’air a été utilisé dans la chambre d’isolation pendant quatre minutes pour éliminer toutes les odeurs de l’air. Ensuite, pendant cinq minutes, un diffuseur ultrasonique a libéré dans l’espace l’un des six arômes – choisis au hasard parmi le caramel, la cerise, le café, le citron et la menthe poivrée – ainsi que de l’eau inodore en tant que contrôle.

Les participants ont ensuite été invités à modifier la couleur affichée sur un écran, en ajustant la gamme jusqu’à ce qu’ils atteignent la couleur qu’ils pensaient percevoir.

Dans une étude précédente, nous avions montré que l’odeur de caramel était généralement associée au marron foncé et au jaune ; tout comme le café l’était avec le marron foncé et le rouge ; la cerise avec le rose, le rouge et le violet ; la menthe poivrée avec le vert et le bleu ; et le citron avec le jaune, le vert et le rose.

Expliqua Ward.

Nouvelles découvertes, anciens résultats

Les nouvelles découvertes ont révélé que les individus présentaient une propension statistiquement significative à éloigner les couleurs du gris neutre. Par exemple, ils ont incorrectement jugé que la couleur « grise » était plutôt un brun rougeâtre qu’un vrai gris neutre lorsqu’ils étaient exposés à l’odeur du café. De la même manière, lorsqu’ils étaient exposés à l’odeur de caramel, ils confondaient une couleur riche en bleu avec le gris.

Ces résultats montrent que la perception du gris tendait vers les correspondances intermodales prévues pour quatre des cinq odeurs, à savoir le citron, le caramel, la cerise et le café. Cette « surcompensation » suggère que le rôle des associations intermodales dans le traitement de l’information sensorielle est suffisamment fort pour influencer la façon dont nous percevons les informations provenant de différents sens, notamment entre les odeurs et les couleurs.

A déclaré Ward.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer précisément comment l’odeur influence la perception des couleurs, mais le nouveau travail indique certainement qu’il existe une corrélation entre les deux. Cela signifie que la synesthésie est en réalité assez courante, elle n’a tout simplement jamais été examinée auparavant.

Lire aussi…

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :