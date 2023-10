Xiaomi 14 Pro : Un aperçu exclusif du smartphone à venir

Xiaomi se prépare pour le lancement de sa très attendue série 14 le mois prochain, et tous les regards sont tournés vers le Xiaomi 14 Pro. Le célèbre initié @OnLeaks nous a donné un aperçu exclusif en avance. Avec quelques photos du smartphone qui révèlent son design.

Xiaomi 14 Pro : Un aperçu du design et des fonctionnalités du smartphone tant attendu

Comparé à son prédécesseur, le Xiaomi 13 Pro, le Xiaomi 14 Pro présente des améliorations de design remarquables. L’écran autrefois courbé est désormais plat et il est plus épais. Le module de caméra est mis en avant.

D’après les rendus, le Xiaomi 14 Pro mesure 161,6 x 75,3 x 8,7 mm et le module de caméra atteint une hauteur de 13,1 mm. Le dispositif affichera un écran plat 2.5D de 6,6 pouces avec une caméra perforée centrée. Il peut contenir jusqu’à quatre caméras et des capteurs additionnels. Oh, et n’oublions pas les haut-parleurs doubles – ils font partie du package.

De plus, les rapports du monde de la technologie suggèrent que le Xiaomi 14 Pro sera doté d’un écran AMOLED 2.5D plat de 6,6 pouces avec une résolution 2K éblouissante et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il sera équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. C’est une puissance qui fera ses débuts dans quelques semaines seulement.

En ce qui concerne la photographie, le Xiaomi 14 Pro sera doté d’un capteur principal de 50 MP. Pour ceux qui ne peuvent se séparer de leurs appareils, il sera équipé d’une batterie de 4 860 mAh avec une capacité de charge ultra-rapide de 120W et une option de charge sans fil de 50W. Parmi les avantages supplémentaires figurent un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un audio Hi-Res, Dolby Atmos et une résistance à l’eau et à la poussière conforme à la norme IP.

La date de lancement officielle est imminente, alors gardez les yeux ouverts pour plus de détails alléchants et d’annonces officielles dans les semaines à venir. Xiaomi aficionados, celui-ci est pour vous !

