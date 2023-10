Les changements climatiques entraîneront une baisse de la qualité de la bière d’ici 2050

Une nouvelle étude a analysé l’impact des changements climatiques sur la qualité et la quantité de houblon, un ingrédient essentiel pour la fabrication de la bière. Les chercheurs ont découvert qu’il pourrait y avoir une diminution significative à la fois dans la quantité de houblon produit et dans sa qualité d’ici 2050.

Les chercheurs ont prédit une baisse de 4 à 18% du rendement du houblon et une diminution de 20 à 31% de la teneur en alpha dans les 27 prochaines années.

Selon l’étude, le houblon est crucial pour l’industrie de la bière, surtout à la fin de l’été. La recherche s’est concentrée sur les données de 1970 à 2050 dans 90% des zones de culture du houblon dans le monde – principalement en Allemagne, en République tchèque et en Slovénie.

Un mûrissement précoce nuit à la qualité

Les chercheurs ont découvert que les changements climatiques font mûrir le houblon environ 20 jours plus tôt qu’avant 1994. Ce changement a entraîné une réduction significative de la production de houblon. La teneur en alpha, un autre ingrédient essentiel pour la production de bière, a baissé d’environ 0,6% en comparant les données d’avant et après 1994. Ces changements indiquent l’impact des changements climatiques sur la qualité et le rendement du houblon.

Les consommateurs de bière ressentiront certainement les changements climatiques, tant au niveau du prix que de la qualité. Cela semble inévitable, selon nos données.

Déclare Miroslav Trnka, chercheur à l’Institut de recherche sur les changements globaux de l’Académie des sciences de la République tchèque et coauteur de l’étude.

De plus, l’étude souligne qu’une diminution significative de la production et de la qualité du houblon d’ici 2050 pourrait constituer une menace pour l’industrie mondiale de la bière.

Préserver le futur de la bière

Pour résoudre ce problème, l’étude a recommandé la mise en place de mesures urgentes pour s’adapter à ces conditions changeantes et assurer l’avenir du secteur. Elle a décrit son approche, combinant des données météorologiques et des modèles pour analyser la manière dont les changements climatiques simulent le houblon européen de 1970 à 2050. Au cours de cette période, une augmentation de la température de 1,4 degré Celsius et une diminution des précipitations de 24 mm ont été enregistrées.

Andreas Auernhammer, un producteur de houblon à Spalt, dans le sud de l’Allemagne, a déclaré que les précipitations totales dans ses champs n’avaient guère changé, mais que maintenant « la pluie n’arrive pas au bon moment ». Le producteur de houblon a conçu un système d’irrigation pour nourrir le houblon aux moments critiques, déclarant : « Nous aurions de gros problèmes si nous ne pouvions pas l’arroser ».

Trnka a déclaré : « Les producteurs de houblon devront faire un effort supplémentaire pour garantir la même qualité qu’aujourd’hui, ce qui impliquera probablement un plus grand investissement uniquement pour maintenir le niveau actuel du produit« .

