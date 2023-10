Smartphone pliable OnePlus Open pourrait arriver sur le marché pour 1 699 dollars

OnePlus s’apprête également à sortir un nouveau smartphone pliable, qui semble s’appeler OnePlus Open. Récemment, l’appareil est apparu dans une publicité vidéo et les informations les plus récentes indiquent que le smartphone pourrait arriver sur le marché au prix de 1 699 dollars.

Le segment des smartphones pliables est encore destiné à une niche de personnes, mais nous commençons déjà à voir ces appareils plus fréquemment parmi les personnes qui nous entourent dans notre vie quotidienne.

Certaines marques, comme Samsung, Huawei, Motorola et Oppo, sont déjà des noms forts dans ce secteur, mais beaucoup d’autres sont connues pour planifier ou développer leurs premiers téléphones pliables.

Le OnePlus Open pliable arrivera pour 1 699 dollars

Il y a environ deux semaines, nous avons vu apparaître le OnePlus Open, le premier smartphone pliable du fabricant chinois, dans des vidéos avec l’actrice indienne Anushka Sharma. Et tout le contenu semblait être une action intentionnelle de la part de l’actrice pour montrer l’appareil, en faisant ainsi de la publicité pour celui-ci.

Maisieurs informations commencent à être révélées, et par exemple, on sait que pour le marché européen, le smartphone pourrait s’appeler OnePlus Fold. Plus récemment, la chaîne allemande Winfuture a également révélé les prix possibles de ce pliable de l’entreprise.

Selon les détails, la version la plus basique de cet appareil aura un prix de départ de 1 699 dollars, ce qui signifie qu’il peut atteindre environ 2 000 euros en Europe.

D’après ce que l’on sait, le OnePlus Open sera le pliable le plus puissant du marché, car il sera équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec un noyau Prime de 3,36 GHz. Il disposera de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go de stockage interne. Les écrans utiliseront la technologie OLED, l’écran interne mesurant 7,8 pouces tandis que l’écran externe mesurera 6,31 pouces.

En ce qui concerne les caméras, les rumeurs indiquent que le smartphone offrira un capteur principal, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 64 MP avec un zoom optique x3x.

On estime que le OnePlus Open pourrait être annoncé le 19 octobre prochain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :