Le documentaire de Lisa dévoile les derniers jours surprenants du prédécesseur du Mac

The Verge a publié un nouveau documentaire d’une demi-heure qui plonge dans l’origine et le statut obsolète de la plate-forme informatique Lisa d’Apple. Les années 80, c’était autre chose. Nous associons 1984 au moment où le Macintosh a révolutionné les ordinateurs personnels, mais le Lisa est une autre histoire.

« Lisa: le sabotage de Steve Jobs et l’enterrement secret d’Apple » couvre un terrain bien connu sur la façon dont la Lisa est née et pourquoi elle a finalement échoué. C’est la partie « enterrement secret » de l’histoire qui est la plus fascinante.

Le documentaire s’appuie spécifiquement sur un important revendeur de Lisa nommé Bob Cook. Son expérience de première main avec la fin abrupte et inattendue de la Lisa en 1989 est particulièrement fascinante.

Voici un teaser de The Verge :

En septembre 1989, selon un article de presse, Apple a enterré environ 2 700 ordinateurs Lisa invendus à Logan. Le Lisa est sorti en 1983, et c’était le premier essai d’Apple sur un ordinateur vraiment moderne et graphique : il avait une souris, des fenêtres, des icônes, des menus et d’autres choses que nous attendons tous des ordinateurs de bureau « conviviaux ». . Il disposait de ces fonctionnalités un an avant la sortie du Macintosh. C’était aussi condamné.

Découvrez-le sur YouTube :

