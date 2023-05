Bonne nouvelle pour les enfants allergiques aux arachides : un patch peut les protéger des réactions graves

Testé dans une étude clinique de phase 3, il a été démontré que le patch protège 67% des enfants des risques d’ingestion accidentelle.

L’allergie à l’arachide, l’une des allergies alimentaires les plus fréquentes et les plus graves chez les enfants, pourrait bientôt trouver une réponse efficace pour réduire le risque d’ingestion accidentelle. C’est ce qui ressort des résultats de l’étude EPITOPE (Epicutaneous Immunotherapy in Toddlers with Peanut Allergy), une étude clinique de phase 3 impliquant des enfants allergiques à l’arachide de moins de 4 ans, qui portaient un patch qui vise à traiter en toute sécurité et efficacement cet aliment. allergie.

L’étude, dirigée par le spécialiste des allergies pédiatriques Matthew Greenhawt du Children’s Hospital Colorado à Aurora, aux États-Unis, a montré que le patch désensibilise environ les deux tiers des 244 enfants qui l’ont porté quotidiennement pendant 12 mois, contre un tiers des 118 enfants dans le groupe placebo (qui a probablement dépassé son allergie au fil du temps, étant capable de tolérer les cacahuètes dans l’enfance).

En termes d’efficacité, les résultats de l’étude, tout juste publiés dans le New England Journal of Medicine, indiquaient en effet que 67% des enfants qui portaient le patch et 33,5% de ceux du groupe placebo (différence en pourcentage de 33,4 points) ont toléré l’ingestion d’une petite quantité d’arachides (300 mg ou moins) sans présenter de symptômes allergiques, ce qui équivaut à environ 1 à 4 arachides – ce qui est suffisant pour les protéger d’une exposition accidentelle.

Pour de nombreuses familles, ce type de protection offrirait un immense soulagement de l’angoisse de vivre avec une allergie alimentaire comme l’allergie aux arachides, dont seulement quelques milligrammes sont nécessaires pour déclencher des réactions allergiques graves et potentiellement mortelles (anaphylaxie).

Comment fonctionnent les patchs contre les allergies aux arachides

Développés par la société biopharmaceutique française DBV Technologies, les patchs (appelés Viaskin Peanut) sont basés sur l’immunothérapie épicutanée (EPIT) qui vise à rééduquer le système immunitaire à travers la peau, en exposant les patients à de petites doses contrôlées d’un allergène connu, dans ce cas la protéine d’arachide, à travers la peau. L’exposition à ces allergènes, qui peut sembler risquée, est en fait une stratégie qui, selon de nouvelles preuves, pourrait fonctionner, permettant aux personnes allergiques de faire face à l’allergie.

« La belle chose [di un cerotto, ndr] c’est que c’est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sûr que de prendre quelque chose par la bouche », a déclaré Kirsten Perrett, allergologue pédiatrique et co-auteur du Murdoch Children’s Institute, lors d’une conférence sur les nouvelles thérapies en cours pour les allergies alimentaires.

Les doses d’allergènes appliquées dans un patch cutané sont très inférieures aux doses utilisées pour les immunothérapies orales (essentiellement des cacahuètes moulues prises sous forme de comprimés). Et bien que les enfants puissent encore développer des irritations cutanées ou des effets indésirables, les patchs sont une alternative beaucoup plus simple – et potentiellement plus sûre – à l’immunothérapie orale, qui implique des programmes de traitement ardus.

Les résultats de l’essai ont été très encourageants et « sont une excellente nouvelle pour les jeunes enfants et leurs familles comme la prochaine étape vers un avenir avec plus de traitements pour les allergies alimentaires », écrit Alkis Togias, un immunologiste des National Institutes of Allergies of Health des États-Unis. pas impliqué dans l’étude, dans un éditorial également publié dans le NEJM. Que les futurs essais reproduisent les résultats de l’étude et montrent que les patchs sont une option sûre qui équilibre équitablement les risques d’une réaction chez quelques enfants avec les avantages de beaucoup plus d’enfants capables de tolérer les arachides à petites doses, il est donc possible que la réglementation les organismes approuvent le traitement et les patchs deviennent disponibles pour les enfants.

