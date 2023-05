Gmail peut désormais analyser le dark web à la recherche d’adresses e-mail divulguées

Google a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour ses services Gmail et Google Drive lors de sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O, le 10 mai 2023. Les nouvelles fonctionnalités visent à aider les utilisateurs à améliorer leur confidentialité et la sécurité de leurs données.

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus remarquables est un rapport Web sombre pour Gmail. Cette fonctionnalité analysera les adresses Gmail des utilisateurs pour voir si elles ont été exposées au dark web. Si quelqu’un découvre l’adresse e-mail de l’utilisateur sur le dark web, Google lui fournira des informations sur la manière de sécuriser son compte.

Google va déployer un rapport sur le dark web pour Gmail et Google Drive

Google étend également ses protections anti-spam à Google Drive. La nouvelle vue de spam dans Google Drive classera automatiquement les spams et les pièces jointes évidents, afin que les utilisateurs n’aient pas à perdre de temps à les trier manuellement.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Google permet également aux utilisateurs de supprimer plus facilement leur historique de recherche dans Google Maps. Auparavant, les utilisateurs devaient suivre un certain nombre d’étapes pour supprimer leur historique de recherche. Maintenant, ils peuvent simplement cliquer sur un bouton pour tout supprimer d’un coup.

Ainsi, ces nouvelles fonctionnalités de sécurité sont un ajout bienvenu à la suite de produits Google. De plus, ils aideront les utilisateurs à mieux protéger leur vie privée et leurs données. Et facilitez-vous l’utilisation des services de Google en toute sérénité.

Voici quelques détails supplémentaires sur les nouvelles fonctionnalités :

