Microsoft ajoute la prise en charge de l’enregistrement des chats, des actions Edge et d’autres nouvelles fonctionnalités à Bing Chat

Bing Chat est le chatbot d’intelligence artificielle de Microsoft qui vous permet de rechercher des informations sur le Web de manière conversationnelle. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander de générer pour vous du contenu créatif, de résumer des textes ou de vous montrer des images de synthèse. Bing Chat est disponible en aperçu ouvert pour tout le monde et s’intègre au navigateur Edge.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations de Bing Chat

Microsoft a annoncé que Bing Chat est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui rendront votre expérience plus facile et plus amusante. Voici quelques-unes des nouveautés qui seront bientôt disponibles sur Bing Chat :

Prise en charge de la sauvegarde des discussions : L’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs est la possibilité de sauvegarder les conversations précédentes et de les reprendre plus tard. Microsoft a confirmé que cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur Bing Chat. Vous pouvez donc quitter une discussion à mi-chemin et revenir au même point quand vous le souhaitez. De plus, Microsoft déplacera automatiquement vos sessions Bing Chat vers la barre latérale Edge lorsque vous ouvrez un lien à partir d’une réponse Bing Chat dans Microsoft Edge. De cette façon, vous pouvez suivre votre chat pendant que vous consultez d’autres pages Web.

Personnalisation du chat : Microsoft travaille également sur la personnalisation des chats en apportant le contexte d’une conversation précédente à une nouvelle. Cela indique que Bing Chat se souviendra de ce dont vous avez discuté avec lui et pourra vous donner des réponses plus pertinentes et cohérentes.

Partage de chats sur les réseaux sociaux : une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de partager vos conversations Bing Chat sur des plateformes sociales comme Twitter ou Facebook. Vous pourrez exporter vos chats directement sans changer leur format d’origine. Ainsi, vous pouvez montrer à vos amis ce dont vous avez parlé avec Bing Chat ou les inviter à l’essayer.

Améliorations du générateur d’images : Le générateur d’images Bing Chat est un outil qui vous permet de demander des images générées par ordinateur à partir d’une description textuelle. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous dessiner un chat avec un chapeau ou une maison sur la plage. Cet outil a créé plus de 200 millions d’images et Microsoft souhaite étendre sa portée à davantage d’utilisateurs. Au début, il n’était disponible qu’en anglais, mais avec la nouvelle mise à jour, il sera disponible dans plus de 100 langues prises en charge. Par ailleurs, Microsoft travaille sur l’ajout d’une nouvelle méthode de recherche de contenu lié aux images sur Bing. Vous pourrez télécharger une image sur le chat et Bing Chat vous montrera des résultats pertinents à ce sujet.

Plus de réponses visuelles : Microsoft souhaite également améliorer la façon dont Bing Chat vous présente les informations que vous recherchez. Il introduira des éléments visuels tels que des graphiques et des tableaux et mettra à jour la mise en forme des réponses pour vous aider à trouver plus facilement ce que vous recherchez. Le responsable du marketing grand public de Microsoft, Yusuf Mehdi, a déclaré : « Nous introduisons des réponses plus riches et plus visuelles, y compris des graphiques et des tableaux, et mettons à jour le format de réponse, vous aidant à trouver plus facilement les informations que vous recherchez. »

Résumer un contenu long : Une autre fonctionnalité utile de Bing Chat est la possibilité de résumer un contenu long tel que des articles, des PDF ou des pages Web. Vous n’avez qu’à lui demander de vous donner un résumé d’un texte ou d’un lien et il générera un bref extrait avec les idées principales. Ainsi, vous pouvez gagner du temps et des efforts lors de la lecture.

Edge Actions : Enfin, Microsoft apportera également Edge Actions à Bing Chat. Cette fonctionnalité est conçue pour tirer parti des capacités de l’intelligence artificielle pour effectuer des tâches. L’objectif derrière cet ajout est d’améliorer l’efficacité et la productivité des utilisateurs en éliminant le besoin de naviguer entre plusieurs sites. Par exemple, vous pouvez demander à Bing Chat de réserver un vol pour vous, de vous envoyer un e-mail ou de faire une liste de courses pour vous.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à Bing Chat dans les semaines à venir. Si vous voulez essayer ce chatbot Microsoft, il vous suffit d’aller sur bing.com et de cliquer sur l’icône de chat qui apparaît dans le coin inférieur droit. Vous pouvez également y accéder à partir du navigateur Edge si vous disposez de la version 96 ou supérieure. Bing Chat est un moyen amusant et interactif de rechercher des informations sur le Web et de découvrir tout ce que l’intelligence artificielle peut faire pour vous.

