Découverte d’une nouvelle espèce de requin démon : ses yeux sont complètement blancs et brillants

Une équipe de recherche internationale a découvert une nouvelle espèce de requin démon ou fantôme, une roussette des profondeurs aux iris complètement blancs qui pond des œufs aux formes particulières.

Crédit : White et al/Journal of Fish Biology

Une nouvelle espèce de requin démon ou fantôme a été découverte en Australie. C’est une roussette des grands fonds du genre Apristurus (famille des Scyliorhinidae), caractérisée par des œufs particuliers et des yeux blancs et brillants inquiétants. L’espèce a été découverte grâce à la morphologie univoque des œufs de cas – également appelés « bourses de sirènes » – et à l’analyse du corps d’une femelle enceinte, conservé pendant des années dans un musée (et mal classé). Le genre Apristurus est l’un des plus abondants parmi les requins; une quarantaine d’espèces distinctes en font partie. Celui nouvellement découvert s’appelait Apristurus ovicorrugatus en raison des œufs, caractérisés par des ondulations longitudinales indéniables. Ils sont également présents dans les œufs de l’espèce Bythaelurus canescens trouvée en Amérique du Sud, mais chez l’aiguillat commun récemment classé, ils sont plus gros et en forme de T.

Oeufs de requin. Crédit : White et al/Journal of Fish Biology

La nouvelle espèce de requin démon a été découverte par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens du CSIRO National Research Collections Australia – Australian National Fish Collection, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la Hokkaido University School of Fisheries (Japon) et de l’Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) de l’Université de la Sorbonne (France). Tout a commencé en 2011, lorsque des biologistes marins coordonnés par le professeur William T. White ont découvert de mystérieux œufs d’aiguillat commun avec des embryons à l’intérieur ; les petits requins appartenaient clairement au genre Apristurus, mais la forme inhabituelle des œufs ne correspondait à aucune espèce connue de ce grand genre. Les chercheurs ont donc commencé à écumer les collections du musée pour « chasser » les œufs et les spécimens d’aiguillat commun non encore classés.

La nouvelle espèce de requin (a, spécimen frais, b conservé). Crédit : White et al/Journal of Fish Biology

Les travaux, qui ont duré plusieurs années, ont atteint un tournant lorsque deux autres œufs « anormaux » ont été découverts à l’Australian National Fish Collection, une organisation affiliée à l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), une agence gouvernementale responsable pour de telles recherches scientifiques. Cette découverte a rapidement conduit au corps d’une femelle requin d’une cinquantaine de centimètres de long, qui avait été auparavant classée à tort comme une roussette de Chine méridionale (Apristurus sinensis). Le spécimen avait été trouvé au large de l’archipel de Dampier, dans le nord-ouest de l’Australie, d’où provenaient également les œufs (trouvés attachés à certains coraux). La femelle était enceinte et n’avait qu’un seul œuf dans son ventre : après l’avoir extrait et comparé avec les autres, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu’ils appartenaient tous à la même espèce et qu’il s’agissait d’un animal complètement nouveau, qui a été classé avec le nom scientifique Apristurus ovicorrugatus.

Parmi les traits distinctifs de ce petit requin des grands fonds, les yeux complètement blancs (en particulier l’iris) : « Ce n’est pas un trait commun à une espèce des grands fonds et une seule autre espèce, Apristurus nakayai de Nouvelle-Calédonie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. partagent ce trait », a expliqué le professeur White à Live Science. La nouvelle espèce ressemble à l’aiguillat commun de Chine méridionale, mais a une cavité buccale brune (plutôt que noire), des nageoires pectorales plus grandes et une valve spirale intestinale distinctive. Les détails de la recherche « Qu’est-ce qui est arrivé en premier, le requin ou l’œuf ? Découverte d’une nouvelle espèce de requin d’eau profonde par l’étude de la morphologie des œufs » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Fish Biology.

