TikTok est évalué 11% plus haut que Facebook, 65% plus haut qu’IG: 10 nouvelles statistiques TikTok en 2023

TikTok a conquis le monde depuis son lancement en 2016, avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde. La plateforme est devenue un phénomène culturel, engendrant d’innombrables tendances virales et mèmes. L’algorithme unique de TikTok, qui organise une « page pour vous » personnalisée pour chaque utilisateur en fonction de ses habitudes de visionnage, a contribué à sa croissance rapide et à son succès.

L’engouement pour TikTok ne montre aucun signe de ralentissement. En fait, la base d’utilisateurs de la plateforme devrait continuer de croître, atteignant 1,4 milliard d’ici la fin de 2023. Avec un public aussi massif et engagé, TikTok est devenu un acteur clé dans le monde des médias sociaux et du marketing numérique.

Cet article explorera 10 statistiques TikTok pour 2023 auxquelles il convient de prêter attention. Ces statistiques couvrent tout, des données démographiques des utilisateurs aux revenus publicitaires, fournissant des informations sur la croissance et le potentiel de la plateforme.

Que vous soyez une entreprise cherchant à atteindre de nouveaux clients ou un particulier souhaitant développer sa marque, ces statistiques TikTok sont essentielles pour comprendre l’impact et l’influence de la plateforme. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le monde de TikTok et explorons les chiffres derrière le phénomène.

1) TikTok dépasse Facebook en tant que marque de médias sociaux la plus précieuse

Les données recueillies au cours du premier trimestre 2023 indiquent que la valeur de TikTok est supérieure de 11 % à celle de Facebook. Selon le rapport Global 500 de Brand Finance, l’application a dépassé Facebook pour devenir la marque de médias sociaux la plus précieuse au monde. La valorisation de TikTok est de 65,7 milliards de dollars, tandis que celle de Facebook est passée de 100 milliards de dollars à 58,8 milliards de dollars.

2) TikTok a une valorisation plus élevée qu’Instagram

Selon les dernières données du premier trimestre 2023, TikTok est devenu le grand gagnant en termes de valeur de la marque, avec une valorisation supérieure de 65 % à celle d’Instagram. Ceci malgré le fait qu’Instagram est toujours une application populaire parmi les utilisateurs de médias sociaux. La valorisation de TikTok s’élève à 65,7 milliards de dollars, tandis que celle d’Instagram est de 33,48 milliards de dollars.

Ces chiffres témoignent de la domination croissante de TikTok dans le paysage des médias sociaux. La plateforme a connu une croissance explosive ces dernières années, avec environ 1 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde. L’algorithme de TikTok, qui donne la priorité au contenu susceptible d’engager les utilisateurs, s’est avéré très efficace pour créer des tendances virales et augmenter l’engagement des utilisateurs.

3) L’application a été téléchargée 3 milliards de fois

Au premier trimestre 2022, TikTok a surpassé Instagram pour devenir l’application la plus téléchargée du trimestre. La plate-forme a maintenant amassé plus de 3,5 milliards de téléchargements au total. Cela en fait la cinquième application de l’histoire à franchir cette étape. Notamment, TikTok est la seule application parmi les cinq premières à ne pas appartenir à Meta.

4) TikTok compte 1 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens

Selon les données du quatrième trimestre 2021, la plateforme a réalisé l’exploit impressionnant d’atteindre 1 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde. Il s’agit d’une étape remarquable pour la plate-forme, d’autant plus qu’avoir de nombreux téléchargements n’équivaut pas nécessairement à avoir de nombreux utilisateurs actifs.

De plus, les données montrent que les utilisateurs passent en moyenne 46 minutes par jour sur l’application, soulignant la capacité de la plateforme à engager les utilisateurs et à les garder accrochés. Il s’agit d’une réalisation importante, car la durée d’attention des utilisateurs de médias sociaux est notoirement courte et les plateformes sont constamment en concurrence pour le temps et l’attention des utilisateurs.

5) Les utilisateurs ouvrent l’application 19 fois par jour

L’algorithme de la plateforme a été largement reconnu pour sa capacité à créer un contenu hautement engageant et personnalisé. En conséquence, de nombreux utilisateurs passent beaucoup de temps sur l’application.

Selon des recherches menées en 2023, l’utilisateur moyen de TikTok ouvre l’application 19 fois par jour, un nombre important par rapport aux autres plateformes de médias sociaux. Par exemple, l’utilisateur moyen de Facebook n’ouvre l’application que huit fois par jour, ce qui représente moins de la moitié du nombre d’ouvertures enregistrées pour TikTok.

Ce haut niveau d’engagement témoigne de la capacité de TikTok à garder les utilisateurs accrochés en offrant un contenu divertissant et engageant. L’algorithme de la plate-forme a été un facteur clé pour stimuler l’engagement des utilisateurs. En effet, il organise un flux personnalisé de vidéos pour chaque utilisateur en fonction de ses habitudes de visionnage et de ses intérêts.

6) 83% des utilisateurs de TikTok ont ​​​​publié une vidéo TikTok

Selon les données collectées au T2 2023, 83% des utilisateurs de la plateforme ont partagé une vidéo sur l’application. Cela implique que sur le nombre total d’utilisateurs de TikTok, soit 1 milliard, environ 830 millions d’utilisateurs ont téléchargé leurs vidéos sur l’application. Alors que de nombreux utilisateurs de l’application aiment regarder, aimer et commenter les TikToks, beaucoup créent également activement leur propre contenu.

7) Les vidéos TikTok obtiennent plus de commentaires que les Reels Instagram

Au quatrième trimestre 2022, TikTok est devenu le grand gagnant des commentaires vidéo, avec 44 % de commentaires reçus en plus que les Reels Instagram. Cela a été une évolution intéressante, en particulier compte tenu de la popularité du format vidéo courte, de nombreuses marques adoptant la tendance.

En réponse à la popularité de TikTok, Instagram a introduit son propre format de courte vidéo en 2019, appelé « Reels ». Cependant, les données montrent que TikTok domine toujours l’engagement des utilisateurs.

8) 60 % des utilisateurs sont de la génération Z

Selon les données du deuxième trimestre 2023, 60 % des utilisateurs de TikTok appartiennent à la génération Z. La génération Z comprend les personnes âgées de 11 à 26 ans. La plateforme est souvent associée à la génération Z, et les données le confirment en effet. Pendant ce temps, les millennials représentent environ 35% de la base d’utilisateurs.

9) Les États-Unis ont le plus grand public TikTok au monde

En 2022, les États-Unis comptaient le plus grand nombre d’utilisateurs de TikTok, avec plus de 135 millions d’utilisateurs. L’Indonésie est arrivée en deuxième position avec 99,07 millions d’utilisateurs, suivie du Brésil avec 73,58 millions. Pendant ce temps, le Royaume-Unis a signalé une base d’utilisateurs TikTok de 17 464 020 la même année.

10) Le temps passé sur l’application

Selon les données du premier trimestre 2022, l’utilisateur moyen de TikTok passe 11 minutes sur l’application par session. Cela en fait l’application de médias sociaux la plus engageante. Ce chiffre indique le succès de l’application, démontrant l’intérêt et l’engagement des utilisateurs avec le contenu. En revanche, la durée moyenne des sessions de Facebook est d’environ 4,82 minutes. La durée moyenne des sessions d’Instagram est de 7 minutes et 37 secondes. Malgré la nature éphémère du monde moderne et la courte durée d’attention, TikTok capte et retient l’attention de ses utilisateurs pendant un temps considérable.

En conclusion, les statistiques ci-dessus sont assez impressionnantes. Cependant, nous devrons attendre et voir si la plate-forme résistera à l’épreuve du temps.

