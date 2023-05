Huawei reprend le trône : le P60 Pro est le meilleur téléphone avec appareil photo

Huawei était autrefois un acteur de premier plan dans le monde des smartphones Android, notamment dans le secteur de la photographie avec sa collaboration avec Leica. Cependant, l’interdiction américaine a changé l’approche de Huawei et la collaboration avec Leica n’a pas été renouvelée. Malgré cela, le dernier fleuron de Huawei, le P60 Pro, s’avère toujours solide dans le secteur de la photographie.

Huawei P60 Pro : le meilleur téléphone avec appareil photo du marché

DxOMark a testé le P60 Pro et il a obtenu une note globale de 156 points. Cela place l’appareil en tête du classement général, dépassant des concurrents tels que l’OPPO Find X6 Pro et le Huawei Mate 50 et Pixel 7 Pro de près de 10 points.

En regardant les détails, le P60 Pro a reçu des scores élevés dans tous les secteurs, y compris le score le plus élevé de 159 points pour la prise de photos et 147 points pour l’enregistrement vidéo. Lors du test, DxOMark a été impressionné par l’excellente plage dynamique de l’appareil, la mise au point automatique rapide et précise, les couleurs vives dans toutes les conditions de prise de vue, le contrôle du bruit et les performances dans les portraits.

Quelques aspects négatifs ont été mentionnés à la fin du test, tels que des problèmes de transitions vidéo et des artefacts dans les vidéos à faible luminosité ambiante. Cependant, dans l’ensemble, le Huawei P60 Pro est un téléphone avec appareil photo très performant et est actuellement inégalé dans le secteur de la photographie arrière, selon DxOMark.

Caractéristiques de l’appareil photo Huawei P60 Pro Key :

Primaire : capteur RYYB de 48 MP, objectif à ouverture physique f/1,4 – f/4,0 à réglage automatique équivalent à 24,5 mm, AF, OIS

Ultra-large : capteur 13 MP, objectif équivalent 13 mm à ouverture f/2,2, AF

Télé : capteur 48MP, objectif à ouverture f/2.1 équivalent 90 mm, AF, distance de mise au point minimale de 10 cm

Jeu de puces : Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Avantages

Large plage dynamique dans les images de paysage ou de portrait, avec un bon contraste dans toutes les conditions d’éclairage

Couleurs agréables et vives pour chaque condition d’éclairage testée sur la photo ; bonnes couleurs vidéo dans des conditions extérieures et intérieures

Mise au point automatique rapide et précise en mode photo

Profondeur de champ avec une bonne netteté sur tous les visages en photos de groupe avec des sujets dans différents plans.

Niveaux de détails élevés et bruit bien contrôlé en photo, vidéo et zoom

Bel effet de flou et isolation précise du sujet en mode portrait

Les inconvénients

Tons de peau non naturels dans une vidéo en basse lumière

Certains rendus de détails peu naturels dans des conditions difficiles

Mise au point pas à pas pendant les transitions vidéo

Artefacts d’image, y compris les reflets, la quantification et la sonnerie

Pour plus de détails sur les tests menés par DxOMark, vous pouvez lire le rapport complet. En résumé, le Huawei P60 Pro démontre ses atouts et consolide sa position dans le secteur photographique, même sans la collaboration avec Leica.

En plus des performances impressionnantes de son appareil photo, le Huawei P60 Pro possède d’autres fonctionnalités impressionnantes. L’appareil dispose d’un grand écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2700 x 1220 pixels. Il dispose également d’un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1 4G et jusqu’à 12 Go de RAM. Ce qui en fait un smartphone ultra performant.

Le P60 Pro dispose également d’une grande batterie de 4815 mAh, qui offre une excellente autonomie. Il prend également en charge la charge filaire de 88 W et la charge sans fil de 50 W, avec prise en charge de la charge sans fil inversée, ce qui en fait l’un des smartphones les plus rapides du marché.

L’appareil fonctionne sur EMUI 13.1 de Huawei basé sur Android en Europe sans les services Google Play et HarmonyOS 3.1 en Chine, qui offre une interface utilisateur propre et personnalisable. Il dispose également d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui est rapide et précis. En termes de design, le P60 Pro a un look élégant et moderne avec un dos en verre et un cadre en métal. Il est également certifié IP68, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière.

Dans l’ensemble, le Huawei P60 Pro est un smartphone très performant avec un appareil photo impressionnant et d’autres fonctionnalités haut de gamme. Malgré l’interdiction américaine et la fin de la collaboration avec Leica, Huawei continue d’être un acteur important dans le monde des smartphones Android.

