Hausse sans précédent des températures des océans en 40 jours : les experts inquiets

Depuis la mi-mars, soit pendant environ 40 jours consécutifs, la température moyenne des océans et des mers est la plus chaude jamais enregistrée depuis la tenue des registres. Le phénomène n’est pas lié à El Niño et inquiète les experts.

L’augmentation anormale de la température des océans. Crédit : Bureau du climat du Maine – Institut des changements climatiques de l’Université du Maine

La température moyenne des océans commence à inquiéter sérieusement les experts. Depuis plus d’un mois, en fait, il fait plus chaud qu’à n’importe quelle autre période de l’année au cours des 42 dernières années, ou depuis que la température mondiale a été suivie par des bouées, des stations météorologiques, des navires, des satellites et d’autres instruments scientifiques. C’est une augmentation anormale et sans précédent pour laquelle il n’y a pas encore d’explication scientifique ; ce qui est certain, c’est que nous sommes face à un scénario sans précédent, avec des effets qu’il ne faut pas sous-estimer. Pourtant, force est de constater que les océans et les mers du monde entier sont « en ébullition » – y compris la mer Méditerranée, où un record de + 3°C a été atteint en avril 2023 par rapport à la moyenne historique – il y a l’impact du changement climatique catalysé par les émissions de CO2 (dioxyde de carbone), de CH4 (méthane) et d’autres gaz à effet de serre – climatère – dérivant des activités humaines.

Jusqu’à présent, les océans et les mers de notre planète nous ont protégés – à un coût très élevé – des conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique, absorbant plus de 90 % de l’excès de chaleur emprisonné dans l’atmosphère à cause des gaz à effet de serre : « Si l’océan ne nous avait pas fourni ce service, et que la chaleur était entrée dans les 10 premiers kilomètres de notre atmosphère, la température de notre planète serait supérieure de 36 ° C », a expliqué la biologiste marine et vulgarisateur scientifique Mariasole Bianco à Netcost-security.fr . Mais la capacité des océans à absorber cet excès de chaleur n’est pas infinie et les experts craignent que cette limite ne soit bientôt atteinte, bien qu’il n’y ait aucune preuve que l’augmentation soudaine et spectaculaire de ces dernières semaines puisse être liée à ce facteur.

Le phénomène climatique connu sous le nom d’El Niño-oscillation australe ou ENSO, qui provoque un réchauffement important des eaux de l’océan Pacifique tous les 5 à 7 ans (avec un impact sur le climat mondial), ne contribue certainement pas à l’augmentation anormale. Si selon les experts les effets de son contraire et le phénomène de refroidissement (La Nina) viennent en fait de s’arrêter, il n’y a pas encore eu de « passage de relais » entre les deux oscillations. « C’est un casse-tête pour les scientifiques. Le fait qu’il (l’océan) se réchauffe autant est assez surprenant et très préoccupant. Cela pourrait être un pic extrême de courte durée, ou cela pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grave », a déclaré Mike Meredith, professeur au British Antarctic Survey, au journal britannique The Guardian. Pour montrer à quel point la situation est préoccupante, il y a la carte dynamique développée par le Maine Climate Office – Climate Change Institute de l’Université du Maine, basée sur les données de l’Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA ), l’agence fédérale américaine chargée de l’étude des phénomènes atmosphériques et océaniques.

Crédit : Bureau du climat du Maine – Institut des changements climatiques de l’Université du Maine

Du 1er au 5 avril 2023, la température moyenne des océans a atteint un nouveau record absolu (21,1°C), un pic jamais atteint auparavant. Entre le 12 mars 2023 et le 24 avril, la température n’est jamais descendue en dessous de 20°C, le précédent maximum atteint en 2016. Il s’agit de la plus longue période d’anomalie depuis 1981 à ce jour. Il y a seulement 40 ans, la température moyenne à la surface des océans et des mers était inférieure de 1°C à celle d’aujourd’hui : cela peut sembler un petit bond, mais augmenter la température d’une masse d’eau aussi immense de 1°C en quelques décennies , une quantité monstrueuse d’énergie, celle-là même que nous continuons à rejeter dans l’atmosphère avec nos émissions insensées.

Les conséquences de cette augmentation anormale peuvent être importantes. Premièrement, l’eau plus chaude occupe plus de volume que l’eau froide, catalysant l’élévation du niveau de la mer de concert avec la fonte des glaces (plus l’eau est chaude, bien sûr, plus ce processus est rapide). Cela favorise les inondations et les ondes de tempête – quelques centimètres de plus suffisent – mais à l’avenir, lorsque les centimètres deviendront des décimètres et des mètres, il y aura aussi la submersion de bandes côtières entières, de métropoles et d’îles actuellement au-dessus du niveau de la mer. Les Maldives en sont bien conscientes. On pense que l’élévation du niveau de la mer déclenche l’une des migrations de masse les plus colossales de l’histoire de l’humanité, en raison de la disparition de masses continentales entières. Le risque, ce sont des guerres pour des territoires et des ressources de plus en plus rares pour soutenir la population mondiale.

Un océan plus chaud indique également des phénomènes atmosphériques violents plus fréquents et plus intenses, tels que les ouragans et les tornades. Mais il y a des impacts significatifs, en particulier pour les écosystèmes marins : changements dans les courants océaniques et disponibilité relative de nourriture pour les créatures marines ; altérations de la migration ; blanchissement des récifs coralliens; l’effondrement des stocks de poissons et bien plus encore. Pour autant, l’anomalie constatée ces derniers jours représente une sonnette d’alarme qu’il ne faut pas sous-estimer.

« Le taux d’augmentation de la température est plus fort que prévu par les modèles climatiques. La cause de préoccupation est que si cela continue, ce sera bien au-dessus de la courbe du climat océanique prévue. Mais nous ne savons pas encore si cela se produira », a déclaré le professeur Meredith. « La trajectoire actuelle semble avoir glissé hors des cartes, battant les records précédents », a fait écho le climatologue Matthew England, professeur à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.Ces données devraient faire réfléchir n’importe qui sur l’importance de lutter contre le changement climatique de crise, le principale menace existentielle pour toute l’humanité, plus que les pandémies, guerres et autres catastrophes que nous continuons à provoquer de nos propres mains.

