Alphabet, la société mère de Google, fait toujours de la banque, mais fait face à une concurrence féroce dans la recherche et les IA génératives

Conclusion : Comme d’autres grandes entreprises technologiques, Google a été en mesure de traverser la tempête économique actuelle avec peu d’impact sur ses performances financières globales. Cependant, le géant de la recherche fait face à des défis importants alors qu’il lutte pour rattraper les autres dans la course à l’IA générative.

Google affirme avoir réalisé des revenus totalisant 69,8 milliards de dollars au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 3% d’une année sur l’autre, mais un résultat modeste par rapport aux 76 milliards de dollars enregistrés au trimestre précédent. Cependant, le bénéfice net a légèrement augmenté à 15,05 milliards de dollars par rapport aux 13,62 milliards de dollars enregistrés au cours des trois derniers mois de 2022.

C’était à peine au-dessus des attentes des analystes, mais le PDG Sundar Pichai a noté que la suite C de Google était « satisfaite de nos performances commerciales ». Bien sûr, cette perspective positive est en partie le résultat de la réduction des coûts et de la suppression d’emplois qui ont sans aucun doute affecté le moral des employés restants qui gagnaient beaucoup moins que le salaire de 226 millions de dollars de Pichai l’année dernière.

En zoomant, nous voyons que les années de domination facile du géant de la technologie dans l’espace de recherche pourraient bien être derrière lui. Aujourd’hui, il y a une pression importante de la part d’entreprises comme Microsoft qui parient gros sur la recherche basée sur l’IA, sans parler des acteurs de niche comme DuckDuckGo qui se concentrent sur la fourniture de résultats de recherche tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs.

La montée en puissance d’outils comme ChatGPT d’OpenAI a incité Google à lancer un concurrent appelé Bard avant qu’il ne soit vraiment prêt. Cela a généré de nombreuses critiques internes, mais l’entreprise va de l’avant pour essayer de secouer l’image de son retard dans la course à l’IA générative. Pourtant, avec Bard commercialisé comme une expérience qui attire principalement la controverse, les gens affluent principalement vers ChatGPT, qui a ajouté plus de 100 millions d’utilisateurs au cours des deux premiers mois seulement de sa mise à la disposition du grand public.

Sinon, les revenus « recherche et autres » ont totalisé 40,36 milliards de dollars au premier trimestre 2023, soit une augmentation de moins de 2% d’une année sur l’autre. Pour mettre les choses en perspective, l’entreprise a enregistré une croissance à deux chiffres au premier trimestre 2022 et au premier trimestre 2021, c’est pourquoi les dirigeants de Google décrivent désormais les résultats plus modestes comme de la « résilience ».

Les revenus publicitaires de YouTube ont diminué de 2,6 % d’une année sur l’autre, ce qui reflète une tendance générale à la baisse des dépenses publicitaires cette année dans un contexte d’incertitude économique. Les 6,7 milliards de dollars de revenus étaient légèrement supérieurs aux prévisions des analystes, mais il s’agit du troisième trimestre de baisse et une source de préoccupation pour de nombreux créateurs de contenu. Un aspect peut-être positif est que Shorts – le concurrent du format vidéo court vertical de TikTok – a enregistré 50 milliards de vues quotidiennes au cours des trois premiers mois de 2023, contre seulement 30 milliards au cours de la même période de l’année dernière.

À l’avenir, nous nous attendons à ce que Google se concentre encore plus sur les outils d’IA pour améliorer son écosystème de logiciels et de services. La semaine dernière, il a fusionné deux divisions rivales – DeepMind et Google Brain – pour aider à diriger les efforts. Pour avoir une idée de l’importance que l’entreprise accorde à l’IA, le terme a été mentionné pas moins de 57 fois lors de l’appel aux investisseurs mardi.



