Limited Run Games tease la collection rétro Jurassic Park du 30e anniversaire

Quelque chose à attendre avec impatience: Il est difficile de croire que cela fait trois décennies complètes que Jurassic Park de Steven Spielberg est sorti sur grand écran, et pourtant nous y sommes. Pour célébrer le 30e anniversaire du film de science-fiction, Limited Run Games tease une collection rétro qui pourrait inclure des rééditions de certains des meilleurs jeux de la série.

Le distributeur de jeux rétro a partagé un teaser sur Twitter présentant la version originale de Jurassic Park sur Nintendo Entertainment System qui a été lancée parallèlement au film en juin 1993. Une version portable pour la Nintendo Game Boy est arrivée quelques mois plus tard et est également illustrée, tout comme le Variante Super Nintendo qui a fait son apparition en octobre de la même année.

Le développeur Ocean Software a obtenu le feu vert pour une suite intitulée Jurassic Park 2: The Chaos Continues, et les versions SNES et Game Boy de ce titre sont également présentées dans le teaser de LRG.

Accrochez-vous à vos fesses ! La collection rétro du 30e anniversaire de Jurassic Park est prévue pour plus tard cette année ! �-Restez à l’écoute pour encore plus de nouvelles à LRG3 en juin ! pic.twitter.com/gnNUIdRXCF – Jeux à tirage limité (@LimitedRunGames) 25 avril 2023

Je n’ai aucun souvenir des titres NES ou Game Boy, mais je me souviens que le premier Jurassic Park pour la SNES était assez décent. Dans ce document, vous avez joué le rôle du Dr Alan Grant dans une perspective descendante. Entrez dans un bâtiment, cependant, et la caméra est passée à une vue à la première personne qui ressemblait beaucoup au début de la 3D.

Le jeu était notoirement difficile grâce en partie au fait qu’il n’avait pas de fonction de sauvegarde, et ces sacrés raptors n’ont toujours fait qu’une bouchée de moi à l’intérieur.

Jurassic Park, le film, quant à lui, était basé sur le roman de 1990 de Michael Crichton et a ensuite engendré une franchise à succès massif qui continue de fonctionner aujourd’hui. Selon Box Office Mojo, le premier film de la série est le 32e film le plus rentable de tous les temps avec un total de 1,11 milliard de dollars.

Limited Run Games n’a pas précisé exactement ce qu’il a en réserve pour la collection du 30e anniversaire, mais a laissé entendre que d’autres nouvelles seraient à venir lors de leur émission annuelle d’annonce de jeu en juin avant le lancement plus tard cette année.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :