Qu’est-ce que l’amiante et pourquoi il tue encore

Plus de 30 ans après la loi qui a interdit le matériau en France, l’exposition à l’amiante provoque toujours 4 400 décès chaque année, plus de 100 000 dans le monde.

Un toit en amiante, un produit cimentaire renforcé de fibres d’amiante / Crédit : Harald Weber, Wikipédia

Des gens meurent encore à cause de l’amiante. Plus de 30 ans après la loi n. 257 qui en 1992 a interdit les produits et matériaux contenant de l’amiante en France, interdisant leur extraction, leur importation et leur commercialisation, environ 4 400 décès sont enregistrés chaque année dans notre pays, entre exposition professionnelle et exposition environnementale. À l’échelle mondiale, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, les décès dus à l’amiante dépassent les 100 000 par an, dont la moitié surviennent en Europe. Un chiffre déconcertant si l’on considère que seulement 13% de la population de la planète entière réside sur le Vieux Continent. Mais pourquoi l’amiante tue-t-il encore ? Et pourquoi ce matériau est-il si dangereux ?

Qu’est-ce que l’amiante et pourquoi est-ce un problème

Le terme amiante, ou amiante, désigne un ensemble de minéraux fibreux présents dans la nature, appartenant à la classe chimique des silicates et à la série minéralogique de la serpentine et des amphiboles. Ils sont obtenus à la suite de l’exploitation minière et leur composition chimique est variable, bien que tous les types soient cancérigènes. Les principales formes d’amiante sont le chrysotile (amiante blanc) et la crocidolite (amiante bleu), et d’autres formes comprennent l’amosite (amiante brun), l’anthophyllite, la trémolite et l’actinolite.

L’exposition à l’amiante provoque des mésothéliomes, des cancers du poumon, du larynx et des ovaires. Outre ces maladies néoplasiques, l’exposition à l’amiante est responsable d’autres maladies telles que l’asbestose (fibrose des poumons), les plaques, l’épaississement et l’épanchement de la plèvre.

Actuellement, selon les estimations de l’OMS, environ 125 millions de personnes dans le monde sont exposées à l’amiante sur leur lieu de travail et environ la moitié des décès par cancer professionnel sont causés par l’amiante. De plus, on estime que plusieurs milliers de décès par an peuvent être attribués à l’exposition à l’amiante à la maison. Il a également été démontré que la co-exposition à la fumée de tabac et aux fibres d’amiante augmente considérablement le risque de cancer du poumon.

Où trouve-t-on l’amiante et quelle quantité est encore produite

Aujourd’hui encore, plus de deux millions de tonnes d’amiante sont traitées dans le monde, notamment en Russie, en Chine et au Brésil, alors que les pays qui en utilisent le plus sont la Chine, l’Inde et la Russie. En raison de son extraordinaire résistance à la traction, de sa mauvaise conduction thermique et de sa relative résistance aux attaques chimiques, il est principalement utilisé pour l’isolation des bâtiments et comme composé dans de nombreux produits, tels que les toitures et les tuiles (Eternit), les conduites d’alimentation en eau et les couvertures anti-feu, ainsi que ainsi que des embrayages automobiles et des garnitures et plaquettes de frein.

En France, comme indiqué, la production et l’utilisation d’amiante sont interdites par la loi 257/1992, mais selon une récente enquête de Legambiente, cette fibre tueuse continue d’être répandue et menace la santé des citoyens. On dénombre notamment environ 370 000 ouvrages sur le territoire national où l’amiante est présent, recensés en 2018 par les Régions, pour un total de près de 58 millions de mètres carrés de toiture.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :