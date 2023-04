Samsung Exynos 2400 prend la couronne en surpassant Apple A16 Bionic et Snapdragon 8 Gen 2

Les récentes fuites et rumeurs concernant le Samsung Exynos 2400 semblent très prometteuses. Ils ont tous parlé des performances du cluster CPU à 10 cœurs. Cependant, nous n’avons pas vraiment eu un bon aperçu de combien il sera meilleur que la concurrence. Autrement dit, à quel point sera-t-il meilleur par rapport à Apple A16 et Snapdragon 8 Gen 2 ?

Eh bien, selon la dernière rumeur, le Samsung Exynos 2400 offrira une amélioration massive des performances, en particulier dans le segment multicœur. Pour être exact, le prochain SoC est apparemment 30 % plus rapide que l’Apple A16 Bionic. Et comme vous pouvez le deviner, l’avance sur le Snapdragon 8 Gen 2 est encore plus grande !

Exynos 2400 Geekbench 5 partitions divulguées

Ainsi, la fuite a mis en lumière les résultats des tests de performances multicœurs Geekbench 5 de l’Exynos 2400. Selon les chiffres partagés, le prochain chipset Samsung s’annonce comme un véritable challenger contre le Snapdragon 8 Gen 3 et l’Apple A17.

Extrait du tweet partagé par @OreXda, le score Geekbench 5 monocœur et multicœur du SoC est respectivement de 1711 et 6967. De plus, il partageait la moyenne monocœur et multi-score, qui était de 1530 et 6210.

Avant de pouvoir le comparer étroitement avec les scores du Snapdragon 8 Gen 2 et de l’Apple A16, vous devez vérifier son saut par rapport au prédécesseur. Les scores de performance monocœur et multicœur d’Exynos 2200 étaient de 1109 et 3534.

En d’autres termes, Samsung a fait un énorme bond en avant dans les performances multicœurs de l’Exynos 2400. Même le saut en termes de performances monocœur est également remarquable !

Samsung Exynos 2400 apparaît comme un nouveau leader

Ainsi, le prochain SoC Samsung est 31% plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 2 qui est actuellement dans les produits phares haut de gamme. L’Exynos 2400 est également étonnamment plus rapide que l’Apple A16 Bionic. Cependant, il y a un hic, que vous avez peut-être déjà attrapé après avoir vu les chiffres.

L’Exynos 2400 n’a pas battu l’Apple A16 Bionic en termes de performances monocœur. Dans Geekbench 5, l’iPhone 14 Pro Max obtient 1871 au test monocœur, alors qu’il obtient 5344 au test multicœur. En ce qui concerne les performances monocœur, le SoC Samsung avait 1711 dans sa meilleure forme.

Pourtant, la différence n’est pas vraiment significative. Et surtout, le Snapdragon 8 Gen 2 n’a pas réussi à battre l’Exynos 2400 même dans sa meilleure forme. Au cas où vous ne sauriez pas, le score monocœur le plus élevé du 8 Gen 2 est de 1600 sur Geekbench. Ainsi, le SoC Samsung est meilleur dans les deux aspects. Espérons que la même chose s’applique au GPU.

Préoccupations actuelles

Oui, les performances monocœur et multicœur de l’Exynos 2400 sont très impressionnantes. Mais il y a beaucoup de questions sans réponse. Premièrement, il n’y a aucune information indiquant si le SoC a été testé dans un appareil commercial. Et si Samsung le testait dans un exemplaire d’ingénierie, il pourrait facilement apporter des améliorations pour obtenir des cœurs plus élevés.

Cela nous amène à la deuxième préoccupation, la température. @OreXda n’a fourni aucune information concernant la température d’exécution de l’Exynos 2400. Samsung aurait pu effectuer les tests dans un environnement plus frais, éliminant ainsi les risques d’étranglement de la température.

Cependant, des rumeurs récentes suggèrent que le processus 4LPP + de Samsung a connu une plus grande amélioration globale par rapport à la dernière itération de sa technologie 4 nm. En gardant cela à l’esprit, nous nous attendons à ce que l’Exynos 2400 fonctionne de la même manière que le nœud 4 nm TSMC utilisé pour produire en masse le Snapdragon 8 Gen 2.

Bien sûr, comme @OreXda n’a proposé aucune capture d’écran pour prouver l’authenticité des résultats de performance, traitez cette information avec une pincée de sel. Espérons que les premiers teasers de la série Galaxy S24 offriront des informations plus solides sur le SoC.

