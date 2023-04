La salive des moustiques peut supprimer nos défenses immunitaires

C’est ce que révèle une nouvelle recherche médicale publiée dans la revue scientifique Plos Pathogens qui révèle comment certaines substances favorisent les infections transmises par les moustiques.

Les moustiques peuvent représenter un grave problème pour notre santé, non seulement en raison de la gêne causée par leurs piqûres mais aussi en raison du risque que certaines espèces vectrices transmettent diverses infections virales, dont certaines sont très graves, comme la dengue, le chikungunya et le Nil occidental. fièvre. Cependant, ce qui ressort d’une nouvelle recherche médicale qui vient d’être publiée dans la revue scientifique Plos Pathogens a révélé que les piqûres de moustiques peuvent menacer notre santé d’une manière beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait jusqu’ici, allant même jusqu’à réprimer les défenses immunitaires et augmenter le risque d’infection. . L’étude, coordonnée par Shih-Chia Yeh de la Duke-NUS Medical School de Singapour et Tania Strilets du Department of Biochemistry and Molecular Biology de l’University of Texas Medical Branch à Galveston, aux États-Unis, a en effet montré que le la salive des moustiques infectés par le virus de la dengue contient un messager chimique qui entrave la réponse du système immunitaire humain, favorisant l’infection. Cette substance, produite directement par le virus et connue sous le nom de sfRNA (subgenomic flaviral RNA) est présente à des niveaux élevés dans la salive des moustiques infectés, et contribue à expliquer pourquoi la maladie se transmet si facilement.

La salive des moustiques affaiblit nos défenses contre la dengue

La transmission du virus de la dengue (un flavivirus avec quatre sérotypes distincts) à l’homme par les moustiques – principalement l’espèce Aedes aegypti – commence par l’infection des cellules cutanées au site de la piqûre. Cependant, ce qui n’est pas encore totalement compris et autour duquel les chercheurs concentrent leurs travaux, ce sont les facteurs qui améliorent la transmission dans la salive des moustiques, afin de développer des thérapies ou des médicaments efficaces pour les contrer.

Dans ce domaine de recherche, les scientifiques impliqués dans la nouvelle recherche ont conçu une étude qui, grâce à trois méthodes d’analyse distinctes, a permis d’identifier un type spécifique de messager chimique, un ARN viral appelé sfRNA dans la salive des personnes infectées. les moustiques. Leur enquête a montré que cette substance est capable de bloquer les mécanismes de défense que notre corps met en place contre les infections. « Il est étonnant que le virus puisse détourner ces molécules afin que leur livraison conjointe au site de la piqûre de moustique lui donne un avantage pour établir une infection », a déclaré Strilets, qui était chercheur dans le laboratoire direct lorsque les travaux ont été menés par le professeur Mariano. Garcia-Blanco, qui a récemment rejoint l’Université de Virginie en tant que président du Département de microbiologie, d’immunologie et de biologie du cancer. « Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives sur la manière dont nous pouvons lutter contre les infections par le virus de la dengue dès la première piqûre de moustique. »

Dans la salive des moustiques infectés, le sfRNA se trouve protégé dans des compartiments, probablement des vésicules extracellulaires, conditionnés pour être prêts à être livrés lors de la piqûre. Lors de tests en laboratoire, l’équipe a confirmé que cette charge utile de sfRNA augmente les niveaux d’infection virale, ouvrant la voie à une infection efficace et donnant au virus un avantage dans la première bataille contre nos défenses immunitaires. Ces sfRNA ont déjà été identifiés dans des virus transmis par des insectes dont Zika et la fièvre jaune, et leur rôle semble plus généralement être de perturber la signalisation chimique utilisée par l’organisme lors de la réplication du virus.

« Nous émettons l’hypothèse que le sfRNA présent dans les vésicules extracellulaires est délivré aux cellules au niveau du site de la morsure pour inhiber l’immunité innée et améliorer la transmission du virus de la dengue », écrivent les chercheurs dans leur article.

Qu’est-ce que la dengue et pourquoi est-ce un problème grave

Environ la moitié de la population mondiale est exposée au risque de dengue : chaque année, près de 400 millions de personnes sont infectées par le virus, provoquant des symptômes tels que fièvre, nausées et éruptions cutanées, souvent confondus avec d’autres maladies. La plupart des gens souffrent d’une maladie bénigne, environ 1 personne sur 20 développe des formes graves, qui peuvent entraîner un collapsus circulatoire (syndrome de choc de la dengue), une hémorragie interne et la mort. Malheureusement, il est possible de contracter la dengue à plusieurs reprises – car elle est causée par quatre sérotypes distincts de flavivirus – et il n’existe à ce jour aucun traitement efficace contre la maladie, autre que ceux visant à gérer les symptômes.

Par conséquent, mieux comprendre et comprendre comment il se propage est essentiel pour lutter contre l’infection, et dans ce domaine, la découverte de Garcia-Blanco et de ses collègues identifie un contributeur majeur à la transmission de la maladie. Les chercheurs soupçonnent également que d’autres substances similaires peuvent être à l’origine d’autres infections transmises par les moustiques, telles que le Zika, le Nil occidental et la fièvre jaune. « Nos résultats – a conclu Garcia-Blanco – seront presque certainement applicables aux infections causées par d’autres flavivirus. Il est également peu probable que les molécules spécifiques s’appliquent au paludisme, mais le concept est généralisable aux infections virales. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :