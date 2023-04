Le GPU Samsung Exynos 2400 pourrait facilement prendre le Snapdragon 8 Gen 3

Nous avons déjà eu des fuites concernant l’Exynos 2400. Cependant, la plupart d’entre eux nous ont donné une vague idée de la puissance du SoC. Eh bien, une nouvelle fuite sur le SoC vient d’émerger. Selon lui, le GPU du nouveau chipset fabriqué par Samsung sera une bête !

Pour être précis, le GPU du chipset Exynos 2400 serait livré avec plus de cœurs de calcul que l’Exynos 2200. Et au cas où vous vous poseriez la question, l’Exynos 2300 est susceptible d’être un chipset exclusif Pixel 8. On dit également que ce chipset est livré avec des mises à niveau majeures. Mais le SoC Exynos 2300 pourrait ne pas se retrouver dans les téléphones phares de Samsung.

Exynos 2400 à venir avec quatre fois plus d’unités de calcul que Exynos 2200

Ainsi, l’Exynos 2200 a été le premier SoC Samsung à déployer un GPU basé sur AMD RDNA2. Nommé Xclipse 920, le GPU comportait trois unités de calcul. Et au cas où vous l’auriez manqué, il a exceptionnellement bien performé dans les tests graphiques. Il a même battu le Snapdragon 8 Gen 2 en un seul test.

Eh bien, selon la nouvelle rumeur, l’Exynos 2400 utilisera la même architecture RNDA2. Mais il comportera 6WGP. Ici, WGP indique Workgroup Processor. Et un WGP se compose de deux unités de calcul, ce qui se traduit par un total de 12 unités de calcul sur le GPU du nouveau chipset.

Finalement, le nombre d’unités de calcul plus élevé donnera au GPU Exynos 2400 de meilleures performances que le Xclipse 920 dans le Galaxy S22 Ultra. Et selon des rumeurs récentes, Samsung pourrait utiliser le nouveau chipset Exynos pour la série Galaxy S24. Si cela est réellement vrai, Samsung a définitivement de grands projets avec le chipset.

En fait, Samsung pourrait régler le SoC au niveau où il pourrait aller de pair avec Snapdragon 8 Gen 3. Espérons que nous obtiendrons plus de détails sur le chipset dans les prochains jours.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine