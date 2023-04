La capacité de zoom optique de l’iPhone 15 Pro Max devrait inquiéter Samsung

La série Apple iPhone 15 approche à grands pas. La gamme complète devrait sortir en septembre de cette année et comportera de nombreux changements. Et récemment, nous avons obtenu de nombreux détails sur la programmation. Par exemple, juste avant, une fuite nous a fait savoir qu’il y aurait une nouvelle couleur et un meilleur verre sur tous les modèles.

Cela dit, la fuite la plus récente s’appuie sur une fuite précédente que nous avions eue concernant la configuration de la caméra du modèle haut de gamme. Selon lui, Apple vise à faire de l’iPhone 15 Pro Max l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo possible en offrant un objectif périscope très performant.

L’iPhone 15 Pro Max sera doté d’un objectif à zoom optique 6X

Comme indiqué précédemment, ce n’est pas la première fois que nous entendons des détails sur un zoom optique amélioré sur la gamme iPhone 15. La dernière fuite à ce sujet a également donné des informations intéressantes sur le zoom de l’iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra). Même le fidèle analyste, Ming-Chi Kuo, a parlé de la configuration de l’appareil photo du téléphone l’année dernière.

Eh bien, la nouvelle fuite s’appuie également sur cela. Autrement dit, l’Apple iPhone 15 Pro Max sera livré avec un tout nouvel objectif périscope. Il est capable d’offrir un zoom optique 5x à 6x. Cette technologie permettra au téléphone de conserver la plupart des détails de l’image même après avoir zoomé davantage sur les sujets.

Oui, le zoom numérique vous permet d’obtenir facilement une photo en gros plan d’un sujet. Mais le fait est que, dans la plupart des scénarios, vous perdrez une tonne de détails de l’image. Une autre chose importante à noter est que l’objectif périscope 6x n’est peut-être disponible que pour l’iPhone 15 Pro Max. Le modèle standard et le Plus seront probablement équipés d’un zoom optique 3x.

