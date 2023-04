Une faible libido chez les hommes est liée à un déséquilibre chimique dans le cerveau

C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle étude clinique basée sur l’administration de l’hormone kisspeptine pour augmenter le désir sexuel.

Une faible libido chez les hommes, caractérisée par un manque ou une absence de fantasmes sexuels et un désir d’activité sexuelle, est liée à un déséquilibre chimique dans le cerveau. Ceci est suggéré par une nouvelle étude clinique de l’Imperial College de Londres qui a évalué l’administration d’une hormone, appelée kisspeptine, pour stimuler le traitement du désir sexuel par le cerveau. Les experts estiment que la condition, connue sous le nom de trouble du désir sexuel hypoactif (HSDD), affecte au moins 8% des hommes et 10% des femmes dans le monde, bien que ces pourcentages puissent être une sous-estimation de la prévalence réelle du trouble au niveau mondial par rapport à aux tabous qui gravitent autour de l’univers sexuel.

« Il s’agit d’un problème très important dans notre vie quotidienne, avec des effets négatifs sur la qualité de vie et les relations », ont déclaré Alexander Comninos, endocrinologue consultant à l’Imperial College Healthcare NHS Trust, et Waljit Dhillo, chercheur principal au National Institute for Health and Care Research (NIHR) du Département du métabolisme, de la digestion et de la reproduction de l’Imperial College de Londres. « Même si c’est relativement courant – poursuivent les deux chercheuses – les options de traitement pour les femmes sont limitées, impliquent des effets secondaires importants et, dans certains cas, peuvent même être nocives. Pour les hommes, en revanche, il n’existe actuellement aucun traitement autorisé disponible et aucun médicament potentiel n’est à l’horizon. Par conséquent, il existe un réel besoin non satisfait de trouver de nouvelles thérapies sûres et efficaces pour cette affection douloureuse. »

L’étude clinique de l’Imperial College, dont les résultats ont été récemment publiés dans la revue JAMA Network Open, a impliqué 32 hommes hétérosexuels atteints de HSDD (âgés de 21 à 52 ans), dont Peter (nom de fantaisie), 44 ans, dont la faible libido a devenir un limiteur important dans les relations. « Cela a toujours été très embarrassant, quelque chose dont je ne me sentais pas capable de parler avec mes anciens partenaires – a déclaré l’homme -. J’avais peur qu’ils le confondent avec un manque d’attirance pour eux. »

Les participants à l’étude ont visité le centre de recherche universitaire à deux reprises où, à chaque fois, ils ont reçu une perfusion intraveineuse de kisspeptine ou de placebo, et ont subi des IRM tout en visionnant des images érotiques et des visages féminins pour mesurer comment l’hormone affectait l’activité cérébrale. À ce stade, les chercheurs ont également effectué une évaluation de la raideur du pénis.

Ensemble, ces données ont indiqué que la kisspeptine améliorait de manière significative l’activité cérébrale dans les structures clés du réseau cérébral sexuel, tout en augmentant la raideur du pénis jusqu’à 56 % par rapport au placebo, lors de la visualisation d’une vidéo érotique. L’administration de kisspeptine a également montré des effets plus importants dans les régions clés du cerveau chez les hommes les plus affligés par leur faible libido. Des analyses psychométriques ont également montré que la kisspeptine améliorait le « bonheur à propos du sexe ».

« J’ai reçu l’infusion de kisspeptine en juin 2021 et j’ai remarqué une différence en termes de désir sexuel – a ajouté Peter -. La semaine où j’ai eu l’infusion de kisspeptine, nous avons conçu notre fils qui est né en mars 2022. J’ai donc eu le meilleur résultat possible à la suite du processus. Et j’en ai aussi appris beaucoup plus sur moi-même et sur ma condition. »

La kisspeptine, également connue sous le nom d’hormone du baiser, est une protéine produite par le cerveau qui stimule la libération d’autres hormones de reproduction dans le corps. Auparavant, les chercheurs avaient montré que, chez les hommes ayant une libido intacte, la kisspeptine pouvait améliorer les réponses aux stimuli sexuels et augmenter les voies d’attraction du cerveau, indépendamment d’autres hormones de reproduction telles que la testostérone. Les résultats de la nouvelle étude fournissent la première preuve que la kisspeptine est une thérapie potentiellement sûre et efficace – la perfusion a été bien tolérée sans effets secondaires signalés – ouvrant la voie à des essais à grande échelle pour le développement potentiel d’un traitement à base de kisspeptine pour HSDD.

