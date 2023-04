Noms de code des processeurs AMD Zen 5 et Zen 6, nœuds de processus révélés

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les processeurs Zen 5 d’AMD n’arriveront pas avant l’année prochaine, mais nous entendons déjà des détails sur son successeur, Zen 6, y compris son nom de code principal et son nœud de processus. Les informations proviennent du profil LinkedIn d’un ingénieur AMD, elles sont donc probablement beaucoup plus précises que le tweet d’un leaker aléatoire.

Md Zaheer, ingénieur senior en conception de silicium chez AMD, a écrit dans son profil LinkedIn qu’il a travaillé sur la gestion de l’alimentation des processeurs Zen 4 (2020), Zen 5 (2021 – 2022) et Zen 6 (2023), en affichant leurs noms de code et nœuds de processus. L’ingénieur a depuis changé ces noms en AMD1, AMD2 et AMD3, mais pas avant que l’utilisateur de Twitter, Maraux David, ait capturé une capture d’écran et l’ait publiée dans un tweet maintenant supprimé.

AMD a déjà révélé dans ses feuilles de route que Zen5 utilisera les nœuds de processus 4 nm/3 nm et prévoit de lancer sa prochaine architecture en 2024. Zaheer a révélé que les cœurs Zen 5 sont connus en interne sous le nom de Nirvana et écrit qu’il sera basé sur le processus 3 nm.

Quant à Zen 6, le message a révélé qu’il proviendrait du nœud de processus 2nm, et ses cœurs portent le nom de code Morpheus, un nom de code utilisé par Sony pour son casque VR avant qu’il ne devienne la PlayStation VR.

Rien n’indique qu’AMD restera avec TSMC pour ses futures puces Zen, mais le géant taïwanais a déclaré l’année dernière que son nœud N2 (2 nm) entrerait en pré-production en 2024 avant d’entrer en pleine production en 2025. Le processus sera celui de TSMC. premier à passer de FinFET à une conception gate-all-around (GAA) utilisant des nanofeuilles et il ajoutera des rails d’alimentation arrière dans une future version de N2. Il semble que Zen 6 n’arrivera pas avant au moins 2025, date à laquelle le prise en charge du socket AM5 se termine.

En septembre, des rapports ont affirmé que la PDG d’AMD, Lisa Su, et d’autres dirigeants prévoyaient de rencontrer TSMC pour négocier des plans de production pour les nœuds 3 nm et 2 nm, suggérant que la société reste avec son partenaire de fabrication.

En ce qui concerne Zen 5, Jim Keller, qui a dirigé le développement de l’architecture CPU Zen d’AMD et est maintenant PDG de la société de hardware AI Tenstorrent, a parlé la semaine dernière des gains de performances massifs qu’il prédit que Zen 5 offrira par rapport à Zen 4. gen architecture serait 30% plus rapide que Zen 4 dans les charges de travail entières et serait nettement plus économe en énergie. Nous devrons attendre le second semestre de l’année prochaine pour savoir si Zen 5 est à la hauteur du battage médiatique.

