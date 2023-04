Les échantillons d’appareil photo Xiaomi 13 Ultra font trembler le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro

Le prochain grand téléphone avec appareil photo est en route. Tout est prêt pour le lancement le 18 avril. Mais quelques jours avant le lancement officiel du Xiaomi 13 Ultra, on nous présente les échantillons d’appareil photo du téléphone. Et à partir de ces seules images, il ne fait aucun doute que Xiaomi déclare la guerre à certains des meilleurs téléphones avec appareil photo.

Cela inclut le Samsung Galaxy S23 Ultra, l’iPhone 14 Pro et, surtout, le Google Pixel 7 Pro. Il semble que le plus grand avantage du Xiaomi 13 Ultra concerne l’appareil photo. Mais ce n’est pas seulement le matériel qui fait que le téléphone fait de grands bonds en avant. De plus, le téléphone semble exceller dans la prise de photos d’aspect naturel. Donc, il y a certainement de la magie logicielle en cours.

Xiaomi 13 Ultra contre la concurrence

Comme mentionné précédemment, les images du Xiaomi 13 Ultra semblent avoir un aspect doux et naturel. D’un autre côté, les téléphones concurrents, en comparaison, accentuent la netteté de leurs images, ce qui fait que les images font une transition sauvage d’un aspect naturel.

Peut-être que les résultats naturels proviennent de la collaboration Leica. Le fabricant d’appareils photo emblématique aurait peut-être fait un excellent travail en affinant les couleurs du Xiaomi 13 Ultra. Mais quelle est la différence en ce qui concerne les couleurs ? Eh bien, en bref, les images de l’iPhone 14 Pro et du Galaxy S23 Ultra sembleront trop saturées en comparaison.

Comme vous pouvez le voir, la première image de l’arbre a un aspect très naturel. Mais oui, cela indique aussi que la photo est bien moins percutante que les images prises par les concurrents. Cependant, l’image de Xiaomi 13 Ultra n’a pas de couleurs trop nettes ou sauvages comme les concurrents.

D’après l’ensemble des images ci-dessus, il est assez clair que la netteté artificielle n’améliore pas le niveau de détail. Sans aucun type de netteté agressive, l’image du Xiaomi 13 Ultra est plus nette et contient de nombreux détails.

Enfin, vous pourrez évaluer la conservation naturelle des couleurs du téléphone à travers les images ci-dessus. Comme toujours, la première image provient du 13 Ultra. Il est tout à fait évident que l’image a une tonne de détails, a un aspect réaliste et présente un profil de couleur naturel mais magnifique.

Plus de photos d’échantillons de Xiaomi 13 Ultra

L’équipe de Xiaomi a partagé plus de photos que celles partagées ci-dessus. Et comme vous pouvez le constater, Xiaomi veut montrer à quel point le système de caméra du 13 Ultra est bon. Une autre chose assez claire est que Xiaomi a opté pour quelque chose de différent en ce qui concerne le traitement de l’image. Ces photos ne ressemblent pas à celles que nous avons l’habitude de voir.

Parmi les points forts, la seule chose qui ressort de ces échantillons photo Xiaomi 13 Ultra, c’est que les couleurs sont très réalistes. Pour être exact, les couleurs semblent presque cinématographiques, mais dans le bon sens.

L’équipe Xiaomi a également partagé des images capturées avec les caméras zoom pour montrer les capacités de zoom du téléphone. Et comme vous pouvez le voir, les capteurs seront assez pratiques même dans des environnements plus sombres.

Quelle est la particularité du système de caméra

Il est indéniable que Xiaomi a pris une décision assez courageuse en ce qui concerne le département caméra du 13 Ultra. Après tout, nous sommes dans un monde où les appareils photo des smartphones sont dominés par les iPhones d’Apple et les appareils Samsung Galaxy avec un « look numérique ».

Donc, il faut en effet du courage pour se démarquer des autres et offrir quelque chose qui pourrait ne pas sembler attrayant à première vue. Quelque chose qui a définitivement une qualité plus technique et artistique.

Bien sûr, toutes les photos partagées ci-dessus proviennent de l’équipe Xiaomi. Nous n’avons pas encore vu comment 13 Ultra fonctionnera dans des scénarios réels lors de sa sortie le 18 avril.

Mais, grâce aux fuites précédentes, nous connaissons déjà les principales spécifications du système de caméra. Regarde:

50MP de large — Sony IMX 989

Zoom 50MP 3.2X, 75mm avec ouverture f/1.8

50MP ultra-large

Zoom 50MP 5X (périscope), 120 mm avec ouverture f/3.0

Caméra frontale 32MP

Ici, le Sony IMX989 du 13 Ultra est un capteur 1 pouce à ouverture variable. Et oui, c’est le même capteur qui était présent dans les flagships Xiaomi 12S Ultra et Xiaomi 13 Pro. Mais même s’il ne s’agit pas d’un nouveau capteur, la bonne nouvelle est que Xiaomi a eu beaucoup de temps pour optimiser le capteur.

C’est probablement pourquoi nous avons vu des résultats aussi étonnants avec les échantillons de caméras. Xiaomi 13 Ultra a également un avantage majeur en ayant deux téléobjectifs. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le seul autre téléphone grand public doté d’une telle configuration d’appareil photo.

Mais oui, les spécifications de l’appareil photo gonflées du téléphone signifient une bosse raisonnablement importante à l’arrière. Et cela est à peu près confirmé avec la dernière fuite du Xiaomi 13 Ultra. De plus, le téléphone est susceptible d’être dans la catégorie haut de gamme en ce qui concerne le prix, ce que cette fuite a déjà confirmé.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine