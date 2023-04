Découvert comment le smog déclenche le cancer du poumon chez les non-fumeurs : 3 ans d’exposition suffisent

Les scientifiques ont découvert le mécanisme qui déclenche le développement du cancer du poumon dû à la pollution de l’air.

L’habitude de fumer est la principale cause du cancer du poumon, néanmoins le néoplasme agressif peut affecter même ceux qui n’ont jamais touché une cigarette de leur vie. Dans ces cas, la pollution de l’air a toujours été considérée comme le suspect le plus plausible, mais il n’est pas facile de trouver des preuves claires et certaines de cette association entre le smog et le cancer du poumon. On sait par exemple que le tabagisme provoque des mutations dans l’ADN des cellules pulmonaires et favorise les tumeurs, mais l’impact des polluants n’est pas connu. Désormais, grâce à une étude approfondie divisée en plusieurs phases, les scientifiques ont découvert les mécanismes biologiques qui expliquent comment la pollution de l’air parvient à provoquer le cancer. En termes simples, les particules fines encouragent le réveil des cellules cancéreuses dormantes dans les tissus pulmonaires, qui s’accumulent naturellement avec l’âge, les incitant à se multiplier jusqu’à la naissance du cancer.

L’association entre la pollution de l’air et le cancer du poumon a été découverte par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques de l’University College London et du Cancer Evolution and Genome Instability Laboratory – The Francis Crick Institute, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de biochimie et de génétique moléculaire. de l’Université du Colorado, du Vancouver Coastal Health Research Institute et de nombreux autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Charles Swanton, chargé de cours au Cancer Research UK Lung Cancer Centre of Excellence de l’Université de Londres et principal responsable de l’étude TRACERx (visant à comprendre l’évolution du cancer du poumon), sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données. de plus de 400 000 personnes résidant au Royaume-Uni, en Corée du Sud et à Taïwan. En termes simples, ils ont comparé les taux d’incidence du cancer du poumon mutant du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) – choisi parce qu’il est le plus courant chez les non-fumeurs – avec les niveaux de pollution de l’air là où ils vivaient.

Plus précisément, ils se sont concentrés sur les particules fines PM 2,5, c’est-à-dire celles caractérisées par des particules d’un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres. C’est un polluant très insidieux puisque sa petite taille lui permet d’atteindre profondément les bronches et les tissus pulmonaires, favorisant l’apparition d’affections telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’asthme, les maladies cardiovasculaires, le cancer et même la démence. Ce n’est pas un hasard si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que chaque année, environ 8 millions de personnes sont tuées à cause de l’air pollué que nous respirons.

L’analyse des données a révélé une corrélation claire entre l’incidence du cancer du poumon muté par l’EGFR et les niveaux élevés de PM 2,5. En pratique, plus vous vivez dans un endroit pollué, plus le risque de développer un cancer est grand. Les chercheurs ont montré que 3 ans d’exposition suffisent pour que l’association émerge. Mais comment les particules fines induisent-elles le cancer ? Le professeur Swanton et ses collègues ont mené des expériences avec des modèles de souris (souris) avec des cellules portant les mutations de l’EGFR ; après les avoir exposés à des niveaux de PM 2,5 comparables à ceux trouvés dans les villes, ils ont observé que les tumeurs étaient plus susceptibles d’émerger de ces cellules que celles des souris non exposées aux polluants. Les scientifiques ont également démontré qu’en bloquant une molécule appelée interleukine IL-1β – liée à l’inflammation et libérée en réponse aux particules ultrafines – la formation de ces tumeurs de smog est empêchée.

« Les cellules porteuses de mutations cancérigènes s’accumulent naturellement avec l’âge, mais sont normalement inactives. Nous avons montré que la pollution de l’air réveille ces cellules dans les poumons, les encourageant à se développer et potentiellement à former des tumeurs», a déclaré le professeur Swanton dans un communiqué de presse. « Le mécanisme que nous avons identifié pourrait finalement nous aider à trouver de meilleures façons de prévenir et de traiter le cancer du poumon chez les non-fumeurs. Si nous pouvons arrêter la croissance des cellules en réponse à la pollution de l’air, nous pouvons réduire le risque de cancer du poumon », a commenté l’expert. La co-auteure de l’étude, Emilia Lim, a également souligné que « même de petits changements dans les niveaux de pollution de l’air peuvent affecter la santé humaine ». Au Royaume-Uni seulement, 1 cas de cancer du poumon sur 10 est causé par la pollution de l’air, tandis qu’en France, l’habitude de fumer tue environ 80 personnes par jour (34 000 par an), provoquant un cancer du poumon. Les détails de la recherche « Promotion de l’adénocarcinome pulmonaire par les polluants atmosphériques » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.

