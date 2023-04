Votre iPhone pourrait cesser de fonctionner le mois prochain : ne manquez pas la date limite

Une mise à jour programmée de l’iPhone est susceptible de causer des problèmes aux utilisateurs d’un appareil spécifique, selon un spécialiste d’Apple qui a envoyé d’urgence un avertissement aux utilisateurs d’iPhone. Les utilisateurs d’iPhone sont invités à mettre à jour leurs téléphones vers la version iOS la plus récente dès que possible. Si les utilisateurs ne parviennent pas à mettre à jour, ils risquent de perdre l’accès à leurs téléphones à l’avenir. En effet, une ancienne version d’iOS est sur le point de perdre des fonctions essentielles clés, telles que l’accès à Maps pour naviguer dans leur ville, Siri pour le contrôle vocal de leur téléphone, l’App Store pour les applications essentielles, etc.

La prochaine mise à jour semble se concentrer sur les iPhones exécutant iOS 11.2.6 ou une version antérieure et dont les utilisateurs ne peuvent pas utiliser les logiciels clés. L’iPhone 5 et les appareils plus anciens seront concernés. Cependant, même les personnes utilisant un iPhone 7 courent également le risque d’être affectées si leur logiciel système n’a pas été mis à jour.

L’initié d’Apple @StellaFudge a tweeté à propos du déménagement. « A partir de début mai, l’accès aux services Apple, à l’exception d’iCloud, cessera de fonctionner sur les appareils exécutant : iOS 11-11.2.6[…] vous recevrez probablement une notification vous invitant à mettre à jour », a-t-elle déclaré dans un tweet vu par des millions de personnes.

Si vous ne recevez pas de notification vous demandant de mettre à jour votre iPhone, vous pouvez rapidement le faire vous-même. Utilisez l’application Paramètres sur votre téléphone portable. Accédez simplement à l’écran d’accueil de votre iPhone, appuyez sur l’icône de l’application Paramètres et sélectionnez Général> Mise à jour du logiciel. Pour mettre à jour votre iPhone, suivez simplement les invites à l’écran après avoir branché votre chargeur et activé le Wi-Fi.

L’iPhone 7 et les versions antérieures devraient mettre à jour leurs appareils dès que possible

L’iPhone 7 peut être mis à jour vers iOS 15 afin d’utiliser de nouvelles fonctionnalités de sécurité et des mises à niveau. Cependant, veuillez noter que l’iPhone 7 ne prend pas en charge l’iOS 16. Pour le moment, il n’y a pas de commentaire direct d’Apple concernant les rumeurs. Cependant, la société de technologie a récemment publié une mise à jour sur ses sites d’aide qui pourrait confirmer ces informations. Dans la mise à jour, Apple confirme que certaines anciennes versions de logiciels ne fonctionneront pas avec quelques services Apple. La société conseille également aux utilisateurs de mettre à jour leurs appareils afin qu’ils puissent continuer à utiliser les services. Apple a dit

« Certaines anciennes versions de logiciels ne prendront plus en charge les services Apple tels que l’App Store, Siri et Maps. Mettez à jour votre logiciel vers la dernière version disponible pour continuer à utiliser ces services »,

