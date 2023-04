Elon Musk change de nom Twitter, et encore une fois c’est une blague sexuelle

Elon Musk a changé le nom de l’entreprise sur l’enseigne de son siège social. De Twitter, il est maintenant devenu Titter, un mot qui, dans l’argot américain, fait référence au sein féminin.

Elon Musk a été assez spirituel ces derniers temps, ou du moins essaie de le faire. Le PDG de Twitter, propriétaire de Tesla, autoproclamé TecnoKing, fondateur de SpaceX et deuxième homme le plus riche du monde avait recouvert le « W » de Twitter d’un torchon au siège du réseau social à San Francisco. L’effet du geste est assez hilarant, si vous allez au lycée et vivez aux États-Unis. Le propriétaire de l’immeuble où se trouve le siège social a demandé le retrait de la bâche, expliquant que la loi obligeait l’entreprise à conserver son nom complet sur son enseigne. Alors Elon Musk a donné une autre commande : il a coloré le « W » avec la même peinture que le fond, de sorte que le nouveau nom de l’entreprise était toujours Titter, mais cette fois de manière tout à fait légale.

Que indique le jeu de mot d’Elon Musk

Habitué des mèmes, Elon Musk a choisi un mot qui peut avoir différentes nuances de sens. Dans les dictionnaires les plus officiels, il indique un rire, dans ceux d’argot urbain, il fait plutôt référence au sein féminin. Ce deuxième sens a été le plus célébré par ceux qui ont commenté le post de Musk, sous lequel vous pouvez trouver une série d’images assez explicites. Pas seulement. Parmi les utilisateurs qui célèbrent le geste, il y a aussi des créateurs d’OnlyFans qui font la promotion de leurs profils : « Vous devriez vous abonner à mes onlyfans. Il y a beaucoup de nibards là-bas ».

Les autres mèmes d’Elon Musk

Parmi les jeux de mots qui sont déjà apparus sur le profil d’Elon Musk figurent la célébration de « Let’s that sink in », une phrase qui dans le jargon peut être traduite par « Get over it » et qu’Elon Musk a interprété en se présentant avec un évier (littéralement couler ) à l’intérieur du siège social de Twitter après l’acquisition. Un autre jeu de mots historique bien connu d’Elon Musk était celui sur sa bio (évidemment Twitter) qui est devenu pendant plusieurs jours Chief Twit, dans le jargon Twit peut être traduit par quelque chose de similaire à « idiot ». Ces derniers jours, il avait cependant pensé à changer le logo Twitter en le remplaçant par le symbole Shiba-Inu du Dogecoin.

