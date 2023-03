Le chat serpent de l’Amazonie n’existe pas : ce n’est qu’un énième faux généré par une IA

Intelligence Artificielle (IA)

Si vous utilisez les médias sociaux, vous aurez très probablement vu l’image d’un « chat serpent » imaginaire ces jours-ci. C’est pourquoi c’est un canular.

A gauche le « chat serpent », à droite une partie de l’Amazone

Ces derniers jours, l’image d’un improbable « chat serpent » est devenue virale sur les principaux réseaux sociaux, suscitant étonnement et curiosité (mais aussi perplexité) chez les internautes. Le premier à la partager, sans toutefois en être l’auteur, a été l’internaute russe Alex Vasilev, qui a publié l’image sur son profil personnel et sur le groupe Facebook « Midjourney cat ». Midjourney, pour les non-initiés, est un logiciel libre basé sur l’intelligence artificielle (IA) capable de générer des images à partir d’une simple description textuelle. On ne sait pas si le « chat serpent » a été généré précisément avec cette plateforme, mais il est extrêmement probable que ce soit avec une méthode similaire, comme suggéré au Daily Mail par Vasilev lui-même.

La curieuse créature, caractérisée par une livrée aposématique jaune et noire (qui avertit les autres de la menace potentielle), a été présentée au public avec une description à saveur scientifique, afin d’alimenter le doute et les suggestions chez ceux qui n’ont aucune affinité avec le la biologie. Ceux qui en savent assez, en revanche, ont immédiatement exposé le canular félin. Voici le texte publié par Vasilev :

« Serpens catus (chat serpent) est l’espèce de gros félin la plus rare sur Terre. Ces animaux vivent dans des régions difficiles d’accès de la forêt amazonienne et sont donc mal étudiés. Les premières images capturant le chat serpent ne sont apparues qu’en 2020. Le mammifère pèse jusqu’à 4 kg et atteint 50 centimètres de long. L’animal est pratiquement indomptable, bien que certaines tribus amazoniennes utilisent des chats serpents pour protéger leurs maisons des rongeurs. »

Le seul nom scientifique – sans voir l’image ci-dessus – aurait fait dresser les antennes de n’importe quel expert en zoologie, considérant qu’un genre « Serpens » pour les félins n’a jamais existé. De plus, l’épithète « catus » est tirée à deux mains du nom commun du chat domestique, ou Felis catus ou Felis silvestris catus. Quel que soit son nom, l’animal représenté n’est clairement pas réel, pour des raisons anatomiques et évolutives bien connues. En fait, le félin, en plus d’avoir la coloration susmentionnée, a les écailles d’un reptile sur sa peau, un hybride improbable qui ne serait même pas sorti de l’île du Dr Moreau. Ce que l’auteur du faux a simplement fait, c’est de demander à une IA de combiner les images de deux espèces (reptile et félin) pour obtenir le chat serpent.

Grâce aux détails de la photo, il est même possible de retracer quelles espèces ont été utilisées. En ce qui concerne le reptile, il s’agit très probablement d’un serpent de mangrove (Boiga dendrophila), un colubride venimeux qui vit en Asie du Sud-Est, dans les mangroves d’Indonésie, d’Inde, des Philippines et d’autres pays. Le serpent a une belle coloration jaune et noire, la même que l’infâme chat-serpent, et possède également des pupilles verticales très étroites, semblables à celles des petits félins, d’où leur surnom de « chats-serpents ».

En ce qui concerne la « chatte » utilisée pour générer le faux, le Dr Andrew Kitchener – expert félin et conservateur principal des vertébrés au National Museum of Scotland – Dr. – a déclaré au Daily Mail que le chat était probablement utilisé comme image de base de un chat sauvage sud-américain du genre Leopardus. Le candidat le plus probable est le margay ou chat de Wied (Leopardus wiedii), un gros chat ressemblant à un ocelot avec un magnifique pelage jaunâtre tacheté de taches sombres. Bref, il n’y a pas de chat serpent, mais cela ne veut pas dire que la nature ne regorge pas d’animaux absolument merveilleux.

