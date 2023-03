Huawei dévoile le Mate X3 pliable avec connectivité Satellite

Huawei, pionnier des téléphones pliables, a lancé le Mate X3. Ce nouvel appareil pliable fait suite au Mate X de 2019 et au Mate X2 de 2021.

Le Mate X3 arbore une forme de style livre similaire aux séries Mate X2 et Galaxy Z Fold. Il dispose d’un écran pliable interne de 7,85 pouces (2 496 × 2 224, LTPO 120 Hz) et d’un écran de smartphone incurvé FHD+ de 6,4 pouces (LTPO 120 Hz). L’écran pliant n’a peut-être pas de protection en verre ultra-mince, mais Huawei affirme qu’il a une conception résistante aux chocs.

Découvrez le smartphone pliable Huawei Mate X3

Huawei a travaillé pour réduire la taille et le poids de l’appareil. Le Mate X3 pèse 239 grammes et mesure 5,3 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié. Cette mesure exclut probablement la bosse et la charnière de la caméra, mais elle reste un design élégant. Le Mate X3 est plus léger que le Z Fold 4 de Samsung (263 grammes) et à peine plus lourd que le Galaxy S23 Ultra (234 grammes). Le téléphone est également doté d’un dos en « verre sable plume » qui résiste aux traces de doigts.

Une mise à niveau de conception importante est la cote IPX8, qui est rare parmi les téléphones pliables. Seuls les appareils Samsung ont cette note. La société propose également un mode mains mouillées, permettant au téléphone de reconnaître les entrées tactiles avec les mains mouillées. L’indice de protection IP et la conception mince sont des réalisations remarquables.

Le Mate X3 est doté d’une charnière à arrêt libre, qui peut s’arrêter à tout moment entre l’ouverture complète et la fermeture complète. Cette fonctionnalité active les fonctionnalités de style Flex Mode, telles que l’utilisation de l’appareil partiellement ouvert comme support pour l’application appareil photo, le lecteur multimédia, le client d’appel vidéo, etc. Le téléphone peut également fonctionner comme un écran intelligent lorsqu’il est placé sur une surface alors qu’il est partiellement ouvert.

Les spécifications de base du Mate X3 incluent le chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, 256 Go à 1 To de stockage (extensible via le format de carte NM propriétaire de Huawei), une batterie de 4 800 mAh, une charge filaire de 66 W (norme propriétaire de Huawei) et une charge sans fil de 50 W.

Les capacités de l’appareil photo sont impressionnantes, avec un appareil photo principal 50MP avec OIS (filtre couleur RYYB), un appareil photo ultra large 13MP avec prise en charge macro et un appareil photo périscope 12MP 5X. Les caméras périscope sont rares dans les téléphones pliables. L’appareil dispose également de découpes perforées sur les deux écrans pour une caméra selfie 8MP, mais les caméras arrière peuvent également être utilisées pour les selfies.

Les fonctionnalités supplémentaires du Mate X3 incluent Bluetooth 5.2, la prise en charge de la double carte SIM, un blaster infrarouge, un scanner d’empreintes digitales latéral et une messagerie par satellite bidirectionnelle via les satellites Beidou.

La disponibilité mondiale reste incertaine, mais le Mate X3 commence à 12 999 yuans (environ 1 904 $) en Chine. S’il s’étend à d’autres marchés, il sera probablement plus cher que le Galaxy Z Fold 4. Cependant, l’inconvénient est que l’appareil n’aura pas l’intégration de Google.

En résumé, le Huawei Mate X3 est un téléphone pliable innovant avec un design élégant, un indice IPX8 et des fonctionnalités puissantes. Bien que la disponibilité mondiale soit inconnue, elle promet d’être une option compétitive sur le marché des téléphones pliables.