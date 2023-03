Samsung a discrètement lancé le Galaxy M54, mais est-il meilleur que le Galaxy A54 ?

La semaine dernière, Samsung a dévoilé les rideaux du Galaxy A54 5G. Se présentant comme le meilleur appareil de milieu de gamme de 2023, ce téléphone servait à beaucoup de choses. Et cela pourrait en effet être un excellent choix si vous ne voulez pas de produit phare. Cependant, il semble que Samsung ait prévu un autre téléphone de milieu de gamme pour le lancement, le Galaxy M54 5G.

Comme leur nom l’indique, les Galaxy M54 et A54 sont à peu près frères et sœurs. Cependant, à première vue, le M54 semble être une meilleure version du A54. Autrement dit, il semble apporter plus de choses que le Galaxy A54. Alors, cela indique-t-il que c’est un meilleur choix que l’A54 ? Regardons de plus près, d’accord ?

Caractéristiques du Galaxy M54 5G

Le Galaxy M54 est livré avec un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1080×2400. Il s’agit d’un panneau Super AMOLED qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le téléphone dispose d’un chipset Exynos 1380 à huit cœurs. Samsung a couplé le SoC avec 8 Go de RAM et une batterie de 6000 mAh.

Sur cette note, la batterie dispose d’un support de charge rapide de 25 W. Ainsi, vous pourrez le recharger rapidement. En dehors de cela, le Galaxy M54 5G est disponible en deux options de stockage : 128 Go et 256 Go. Et si vous avez besoin de plus de stockage que cela, vous pouvez utiliser la fente pour carte microSD pour l’étendre.

En ce qui concerne le département de la caméra, le Samsung Galaxy M54 dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière. Samsung a opté pour un capteur 108MP avec OIS pour l’appareil photo principal. Les caméras secondaires sont un capteur Ultrawide 8MP et un macro shooter 2MP. Et à l’avant, le téléphone est livré avec un jeu de tir selfie 32MP.

Le Galaxy M54 est livré avec Android 13 prêt à l’emploi, qui est complété par One UI 5.1. Pour la protection, Samsung a utilisé Gorilla Glass 5 à l’avant. Mais pour le dos et le boîtier général du téléphone, Samsung a opté pour le plastique. En plus de cela, le téléphone est disponible en deux couleurs différentes, bleu foncé et argent.

Samsung Galaxy A54 contre Galaxy M54

Donc, la question principale est de savoir comment comparer le Samsung Galaxy M54 et le Galaxy A54 ? Pour commencer, la différence la plus évidente se situe au niveau de l’écran. Alors que l’A54 a un panneau de 6,4 pouces, le M54 dispose d’un écran de 6,7 pouces. Cet écran plus grand fait du M54 un meilleur choix pour le divertissement.

En dehors de cela, il y a une différence au niveau de la batterie. Alors que les deux téléphones prennent en charge une charge rapide de 25 W, la batterie du Galaxy M54 est 20 % plus grande que celle du Galaxy A54. Autrement dit, le Galaxy A54 est livré avec une batterie de 5000 mAh, tandis que le M54 dispose d’une batterie de 6000 mAh, ce qui se traduira par une meilleure durée d’écran pour le M54.

L’appareil photo principal du Galaxy M54 est également meilleur que celui de l’A54. Pour rappel, l’A54 est venu avec un capteur 50MP avec OIS. Cependant, pour le M54, Samsung a choisi un appareil photo 108MP, qui devrait offrir de meilleures images globales. Mais la caméra Ultrawide de l’A54 est meilleure que celle du M54. Le cas est le même pour l’objectif macro.

Donc, dans l’ensemble, le Galaxy M54 est un meilleur appareil que l’A54, surtout si vous ne vous retrouvez pas à utiliser les caméras secondaires de votre téléphone. Cependant, nous n’avons aucune information sur le prix. Même le site officiel arabe n’a fait aucune lumière là-dessus. Mais nous nous attendons à ce qu’il se situe autour de l’A54, qui est à 489,00 € / 449,00 £ / 532,38 $. De plus, j’espère qu’il atteindra bientôt les marchés mondiaux