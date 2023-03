Cancer du sein, tous les contraceptifs hormonaux augmentent le risque : même les progestatifs seuls

Tous les types de contraceptifs hormonaux augmentent légèrement le risque de cancer du sein, même ceux à base de progestatifs, selon une nouvelle étude.

Tous les contraceptifs hormonaux, y compris ceux à base de progestatifs seuls, sont associés à un risque légèrement accru de cancer du sein chez les femmes. Cela est vrai quel que soit le type de produit utilisé, qu’il s’agisse de pilule orale, d’implant, d’injection ou de patch, qui entraînent la libération de diverses formulations combinées d’œstrogènes/progestatifs – les principales hormones sexuelles féminines – ou de progestatifs seuls. L’association entre le cancer du sein et les contraceptifs hormonaux est bien connue depuis des décennies, mais elle est principalement basée sur de grandes études menées dans le passé. Comme la prescription de contraceptifs progestatifs seuls a récemment augmenté, les scientifiques ont voulu réévaluer ce risque.

Une équipe de recherche britannique, composée de scientifiques de l’unité d’épidémiologie du cancer du département Nuffield de la santé de la population de la prestigieuse université d’Oxford, a déterminé que tous les contraceptifs hormonaux entraînent une augmentation (réduite) du risque de cancer du sein. Les chercheurs sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une méta-analyse des résultats de 54 études, impliquant des données d’environ 9 500 femmes britanniques – incluses dans une base de données appelée Clinical Practice Research Datalink – qui ont développé un cancer du sein entre 1996 et 1997. Les participants étaient tous de moins de 50 ans et leurs dossiers médicaux ont été comparés à ceux de 18 000 autres femmes du groupe témoin. Globalement, plus de 7 ans de dossiers médicaux (en moyenne) étaient disponibles avant le diagnostic de cancer du sein. 44 % des femmes atteintes d’un cancer du sein avaient une prescription moyenne de contraceptifs hormonaux 3,1 ans avant leur diagnostic de cancer. Environ la moitié prenaient des progestatifs seuls (dans le passé, l’utilisation combinée avec des œstrogènes était plus courante).

En croisant toutes ces données, les scientifiques ont déterminé que les femmes qui prenaient des contraceptifs hormonaux avaient un risque accru de cancer du sein de 20 à 30 % par rapport à celles qui n’en prenaient pas. Cela peut sembler être une augmentation significative, mais en réalité, puisque le risque sous-jacent est très faible, en termes absolus, cela se traduit par un impact plutôt faible, c’est-à-dire 0,15 % pour les femmes de moins de 40 ans et 0,5 % pour les femmes de moins de 40 ans. femmes de moins de 50 ans (le risque de cancer du sein augmente avec l’âge). En termes purement numériques, 8 diagnostics ont été calculés pour 100 000 utilisatrices de contraceptifs entre 16 et 20 ans et 265 diagnostics pour 100 000 dans le groupe d’âge entre 35 et 39 ans.

Les contraceptifs hormonaux fonctionnent de diverses manières, comme empêcher la libération d’ovules ou amincir l’endomètre, et puisque les hormones impliquées jouent également un rôle important dans le cancer, il est important que les scientifiques comprennent la relation entre tous les facteurs. Le Dr Gillian Reeves, directrice de l’unité d’épidémiologie du cancer à l’Université d’Oxford et l’un des auteurs de l’étude, a souligné à Statnews qu’une augmentation de 20 à 30 % d’un risque très faible est encore très faible. Dans l’absolu, comme indiqué, la probabilité de tomber malade reste très faible, mais peut être importante pour les femmes qui présentent déjà d’autres facteurs de risque, comme la présence de mutations spécifiques dans certains gènes ou des antécédents familiaux de cancer du sein. De plus, soulignent les experts, il faut tenir compte du fait que les contraceptifs hormonaux sont associés à une réduction du risque d’autres formes de cancer féminin, comme ceux des ovaires et de l’endomètre. Pour toutes ces raisons, les résultats de l’étude doivent être soigneusement mis en balance avec les avantages offerts par les contraceptifs pendant les années de procréation.

Ce qui est certain, c’est que la pilule contraceptive expérimentale pour hommes capable de bloquer temporairement la nage des spermatozoïdes, complètement dépourvue d’hormones, pourrait représenter une véritable révolution dans le contrôle des naissances en éliminant complètement les risques liés aux aides traditionnelles (et destinées uniquement aux femmes). Les détails de la nouvelle recherche britannique « Contraceptifs hormonaux combinés et progestatifs seuls et risque de cancer du sein : une étude cas-témoins nichée au Royaume-Uni et une méta-analyse » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PLOS-MEDICINE.

