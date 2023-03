Nouvelle fonctionnalité pour WhatsApp : vous pouvez désormais l’utiliser pour passer des appels vidéo comme sur Zoom

Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour le système d’exploitation Windows. Une fois l’application mise à jour, il sera possible de passer des appels vidéo avec 8 personnes et des appels audio avec un maximum de 32 personnes.

Cette fois l’annonce ne vient pas d’une quelconque Beta dénichée en catimini par un blog spécialisé. La source de la nouvelle est directement Mark Zuckerberg. Le PDG de Meta a annoncé sur son profil Facebook que WhatsApp se préparait à introduire une nouvelle fonctionnalité. Dans l’application de plateforme de messagerie dédiée aux systèmes d’exploitation Windows, il sera également possible d’accéder à une fonction qui rappelle Zoom.

« Nous lançons une nouvelle application WhatsApp pour Windows. Vous pouvez désormais passer des appels vidéo cryptés E2E ». Ainsi écrit Zuckerberg, où par E2E il entend le système End To End, ce protocole qui permet uniquement aux utilisateurs qui en font partie de lire une conversation. Cependant, Mark Zuckerberg a précisé qu’il y a des limites à cette nouvelle option : le nombre maximum de personnes pouvant être invitées à un appel vidéo est de 8, alors que dans un appel audio uniquement, elles peuvent même atteindre 32.

Quand la nouvelle fonctionnalité WhatsApp sera-t-elle disponible

La mise à jour de l’application qui vous permet de passer des appels vidéo est déjà disponible pour Windows. Zuckerberg a également inclus le lien de téléchargement dans son message. On ne sait pas encore quand et si cette fonction arrivera également pour ceux qui utilisent des Mac.Sur le front mobile, cependant, WhatsApp travaille depuis un certain temps pour améliorer la fonction « Groupes » et vous permettre de recréer toutes ces fonctions introduit par Telegram pour la gestion de la communauté. Parmi les prochaines fonctions, écrites par le portail WebBetaInfo, il devrait y avoir la possibilité d’introduire une date d’expiration pour la permanence au sein d’un groupe.

