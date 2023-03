Le dinosaure au cou le plus long a été découvert : entre la tête et le corps il y avait plus de 15 mètres

Mamenchisaurus sinocanadorum, un dinosaure qui vivait il y a plus de 160 millions d’années dans l’actuelle Chine, avait un très long cou : plus de 15 mètres. Aucune espèce connue n’atteint des tailles similaires.

Crédit : Julia d’Oliveira

En analysant les archives fossiles d’un dinosaure sauropode ayant vécu au Jurassique supérieur et en les comparant à celles de dinosaures similaires, les paléontologues ont découvert qu’il s’agit de l’espèce connue avec le cou le plus long de tous les temps : plus de 15 mètres. En pratique, entre la tête et le corps du gigantesque reptile, il y avait un gros bus confortable. Le protagoniste de cet enregistrement curieux et fascinant est le Mamenchisaurus sinocanadorum, un dinosaure qui vivait il y a environ 160 millions d’années dans l’actuelle Chine orientale.

Le dinosaure au cou le plus long – du moins parmi ceux identifiés à ce jour – a été découvert par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Stony Brook à New York, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Reptile Fossil Section, des amphibiens et des oiseaux de la Nature. History Museum of London, le Zigong Dinosaur Museum, l’Académie chinoise des sciences et d’autres institutions. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Andrew J. Moore, professeur au Département des sciences anatomiques de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir procédé à un test approfondi de la taxonomie du genre Mamenchisaurus, réévaluant et comparant les archives fossiles de ces grands sauropodes qui ont vécu entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé.

Quant au Mamenchisaurus sinocanadorum, les paléontologues connaissent un seul spécimen, le soi-disant holotype découvert en 1987 dans la formation chinoise de Shishugou, connue pour son abondance de dinosaures. Seule une poignée de trouvailles en sont disponibles : deux vertèbres, quelques fragments du crâne et de la mâchoire inférieure. C’est suffisant pour déterminer qu’il s’agissait d’un animal colossal, mais comment le professeur Moore et ses collègues ont-ils déterminé avec précision la longueur du cou ? Simplement en comparant ses caractéristiques anatomiques à celles de sauropodes plus complets et étroitement apparentés. Il a été relativement facile pour les érudits d’estimer les dimensions colossales du cou, qui aurait plus de 15 mètres de long.

« Tous les sauropodes étaient gros, mais les cous incroyablement longs n’ont pas évolué une seule fois. Les mamenchisauridés sont importants car ils ont repoussé les limites de la longueur d’un cou et ont été la première lignée de sauropodes à le faire », a déclaré l’auteur principal de l’étude. Pour supporter un cou aussi large, les sauropodes avaient des adaptations anatomiques fascinantes, telles que la présence d’os creux et légers avec des sacs aériens qui facilitaient une respiration autrement difficile. Tous les détails ont également été détectés chez Mamenchisaurus sinocanadorum par tomodensitométrie (TDM). Chez cette espèce, les espaces aériens occupaient environ 66% du volume osseux et les vertèbres cervicales étaient associées à de curieuses côtes cervicales en forme de bâtonnets; ils mesuraient jusqu’à 4 mètres de long et garantissaient la stabilité du puissant animal.

« Comme tous les autres dinosaures sauropodes, Mamenchisaurus avait un système respiratoire complexe qui comprenait non seulement des poumons mais aussi de nombreux sacs aériens en forme de ballon », a déclaré le co-auteur de l’étude, Paul Barrett. « Ceux-ci étaient connectés aux poumons et à la trachée, mais se propageaient dans le cou, la poitrine et l’abdomen de l’animal. Pris ensemble, ces sacs aériens avaient un volume beaucoup plus important que les poumons et pénétraient même dans les os. Cet espace supplémentaire aurait aidé les sauropodes géants à déplacer le grand volume d’air dans la longue trachée qui occupait leur cou extraordinaire », a ajouté le scientifique. Selon les auteurs de l’étude, la mobilité réduite du cou (due aux côtes cervicales) aurait favorisé l’évolution de cous toujours plus longs et une plus grande présence de sacs aériens.

Chez Mamenchisaurus sinocanadorum, l’angle du cou n’aurait été que de 20 à 30° par rapport au sol, mais grâce à sa longueur exceptionnelle, il aurait permis à l’animal d’atteindre facilement même la cime des arbres de 10 mètres de haut. De cette façon, il pourrait se nourrir là où les autres dinosaures ne le pourraient pas, conquérant sa propre niche écologique. Bien que majestueux, le Mamenchisaurus sinocanadorum ne pouvait rivaliser en taille avec le Patagotitan mayorum, un énorme sauropode du Crétacé qui avait une longueur estimée à 37 mètres, soit quelques mètres de plus que le rorqual bleu (Balaenoptera musculus), le plus grand animal vivant au monde. monde. Les détails de la recherche « Re-assessment of the Late Jurassic eusauropode Mamenchisaurus sinocanadorum Russell and Zheng, 1993, and the evolution of exceptionnellement long necks in mamenchisaurids » ont été publiés dans la revue scientifique Journal of Systematic Palaeontology.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :