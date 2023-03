Infinix GT 10 Pro avec une charge de 260 W arrive bientôt

Infinix et Tecno sont deux marques du même groupe Transsion Holdings qui ont prouvé qu’elles pouvaient aussi jouer parmi les grands. Tecno a montré ses pouvoirs sur le territoire phare et a même un excellent smartphone pliable (consultez notre avis ici). Infinix veut également faire ses preuves en tant que grande maison de technologies de pointe. L’année dernière, nous avons vu l’Infinix Zero Ultra avec une charge de 180 W. Désormais, la marque prévoit d’augmenter ses capacités de charge avec sa technologie All-Round Fast-Charg. Le prochain Infinix GT 10 Pro sera bientôt lancé avec une charge rapide de 260 W et une charge sans fil de 110 W.

Selon un nouveau rapport, il semble qu’Infinix devrait bientôt surmonter Realme et sa charge de 240 W. Le nouveau téléphone prendra la couronne du chargeur le plus rapide au monde. Il faut dire que nous sommes très curieux de voir cette technologie. Après tout, la norme USB Type-C 3.1 actuelle prend en charge jusqu’à 240 W de charge. Realme a essentiellement atteint le toit de cette norme avec le Realme GT Neo 5 / GT3. Maintenant, Infinix dit qu’il ira au-delà avec une charge de 260 W – est-ce vraiment possible ?

Infinix GT 10 Pro livré avec une charge de 260 W – spécifications indiquées

Selon MySmartPrice, l’Infinix GT 10 Pro sera un produit phare polyvalent et rentable. L’appareil apportera un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et probablement un écran 1080p. Sous le capot, il embarquera l’excellent Dimensity 9000 aux performances phares. Il aura jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. L’appareil dispose d’un capteur de caméra principal de 200 MP avec stabilisation optique de l’image. En termes de logiciel, l’appareil sera livré avec Android 13.

Selon le rapport, l’Infinix GT 10 Pro apportera une batterie de 5 000 mAh. C’est une capacité impressionnante si elle vient avec une charge de 260 W. Après tout, il est difficile d’associer ces normes de charge plus rapides à d’énormes batteries. Les tests ont en fait été menés avec une batterie de 4 400 mAh. La solution de charge de 260 W a terminé la charge en seulement 8 minutes, c’est peut-être un peu au-dessus avec une capacité de 5 000 mAh.

Comprendre la technologie All-Round Fast-Charging

Vous pourriez être curieux de connaître la nouvelle norme de charge fournie avec l’Infinix GT 10 Pro. Selon Infinix, il s’agit d’une mise à niveau pour le 180W Thunder Charge. Il met à niveau la technologie avec une batterie 12C avec une conception de circuit à 4 pompes. Le système identifie intelligemment les besoins en énergie et alloue le nombre de pompes de charge nécessaires. La marque indique que l’efficacité de charge est de 98,5 %. De plus, la batterie de 4 400 mAh peut conserver 90 % de sa capacité initiale après 1 000 cycles. Le chargeur utilise une combinaison de matériau GaN et d’infrastructure de circuit AHB avec une densité de puissance plus élevée. Le câble fait également partie du système, et Infinix en utilise un avec 13A pour assurer une charge de 260W.

Il existe également une charge sans fil de 110 W fournie avec l’Infinix GT 10 Pro. Il utilise des petites bobines sensibles faites sur mesure avec un nouveau design. Il réduit la résistance interne et maintient la température du téléphone froide. Fait intéressant, la société fournira un chargeur de 110 W avec une conception à double bobine pour la charge verticale et horizontale. La station dispose également d’un ventilateur pour améliorer la dissipation de la chaleur.

Il n’y a pas de mot sur la date de sortie d’Infinix GT 10 Pro, mais nous nous attendons à ce qu’elle arrive très bientôt. Il convient de noter que le nouveau téléphone remplacera la série Zero. Ainsi, la révolution de la charge qui a commencé avec l’Infinix Zero Ultra ne sera pas poursuivie par la série Infinix GT. Une fois que cet appareil sera disponible, ce sera le téléphone leader dans la course à la charge rapide. C’est assez prometteur, mais nous sommes curieux de voir les performances réelles de ce système, et s’il est vraiment au-dessus de la limite de charge de 240 W des ports USB Type-C.