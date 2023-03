Présentation du nouveau Cubot P80 – Découvrez le prochain niveau de technologie !

Êtes-vous prêt pour une toute nouvelle expérience smartphone ? Alors vous devriez certainement faire attention. Parce que CUBOT P80, en tant que dernier modèle phare de la marque CUBOT, devrait être lancé le 17 avril. Suite au grand succès de la génération précédente P50, le P80 devrait dépasser toutes les attentes et offrir une expérience encore meilleure aux utilisateurs.

Au cœur de Cubot P80 se trouvera le puissant processeur MTK Octa-Core 2.0GHz, qui est construit sur une architecture 12nm et comprend 4x A73 2.0GHz+4x A53 2,0 GHz. Cela garantit des performances ultra-rapides et un multitâche transparent, vous permettant d’en faire plus en moins de temps.

Un autre point fort de Cubot P80 est son énorme 16 Go (8 Go + 8 Go de RAM étendue) + 256 Go de stockage interne. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de manquer d’espace de stockage. Avec autant de mémoire, vous pouvez stocker toutes vos applications, musiques, vidéos et photos préférées sans aucun problème.

Le téléphone sera également doté d’un superbe écran FHD + de 6,583 pouces, qui offre une expérience visuelle immersive comme aucune autre. Que vous regardiez des films en streaming, jouiez à des jeux ou naviguiez simplement sur le Web, l’écran offre une clarté époustouflante, des couleurs éclatantes et un contraste exceptionnel, ce qui donne à tout un aspect net et détaillé. Ainsi, si vous recherchez un smartphone capable de suivre avec votre style de vie trépidant, alors Cubot P80 est le choix parfait pour vous.

Cubot vous invite à garder un œil sur le site officiel et à être le premier à découvrir le P80. Ne manquez pas l’événement de lancement passionnant et les promotions spéciales ! Parce qu’ils arrivent très certainement très bientôt.