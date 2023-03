Jumeau « parasite » extrait du cerveau d’une fillette d’un an : le cas du Fœtus chez le fœtus

Des neurochirurgiens d’un hôpital de Shanghai ont retiré un fœtus « parasite » du cerveau d’une fillette d’un an. C’était son jumeau malformé.

CT scans du fœtus parasite extrait de la fille. Crédit : Neurologie/Université de Fudan

Le corps malformé de son jumeau à naître a été extrait du cerveau d’une fillette chinoise d’un an. Le fœtus « parasite », de petite taille, a un aspect vaguement embryonnaire et aux membres supérieurs sommaires, dans lesquels il est également possible d’observer quelques doigts. Il s’agissait d’un cas très rare de Fetus in fetus (fœtus dans le fœtus), une anomalie embryonnaire qui se déclenche lors d’une grossesse gémellaire, dans laquelle l’un des jumeaux se développe dans le corps de l’autre. Bien que vivant, puisqu’il est constitué de cellules vitales, le fœtus malformé ne peut en aucun cas survivre en dehors du jumeau hôte, qui lui fournit sang et nutriments : en effet, il n’a ni cerveau ni cœur, malgré une organisation sommaire des autres organes .

Le cas clinique de la jeune fille chinoise a été décrit par une équipe de médecins et de scientifiques de l’hôpital universitaire « Huashan » de l’université Fudan de Shanghai, de l’hôpital Tiantan de Pékin et de l’hôpital international de l’université de Pékin. Les spécialistes, coordonnés par le professeur Zongze Li du Département de neurochirurgie, ont découvert la présence du fœtus parasite grâce à des tomodensitogrammes (CT), dans lesquels il est également possible d’observer le contour de sa colonne vertébrale. Le corps malformé était en position fœtale dans un sac de liquide entre les ventricules du cerveau. Son emplacement particulier rend le cas de fœtus dans le fœtus encore plus rare que d’habitude. On estime qu’un cas survient pour 500 000 naissances, avec une fréquence plus élevée en Asie. Seuls environ 200 cas sont connus dans la littérature scientifique, dont l’un des derniers est survenu en Colombie.

La fillette chinoise d’un an avait une tête particulièrement élargie et présentait des difficultés motrices importantes, évidemment causées par la compression provoquée par le jumeau parasite de plusieurs centimètres, qui a été extrait après une opération chirurgicale longue et complexe. Les conditions cliniques du bébé ne sont pas connues, mais il y a de fortes chances qu’elle se soit bien rétablie, compte tenu des cas cliniques antérieurs de fœtus chez le fœtus connus dans la littérature scientifique. Dans le rapport de cas « Intraventricular fetus-in-fetu » publié dans les années 1980 dans le Journal of Neurosurgery (JNS), par exemple, le retrait d’un fœtus parasite de 14 centimètres d’un bébé londonien de seulement 6 semaines est traité. Le petit avait aussi une tête élargie. L’opération s’est parfaitement déroulée et le bébé a grandi sans aucun problème.

Comme indiqué, le fœtus dans le fœtus survient au cours d’une grossesse gémellaire anormale, au début de l’embryogenèse. Plus précisément dans la phase blastocyste, qui succède à celle de la morula. En termes très simples, les cellules souches ne se séparent pas correctement et celles de l’un des jumeaux sont incorporées par l’autre, dans une partie de son corps en développement. Dans le cas de la fille chinoise, le phénomène impliquait des groupes de cellules qui donnaient ensuite naissance à du tissu cérébral.

Les chercheurs de l’hôpital de Shanghai ont également observé une condition génétique intéressante, comme indiqué dans le résumé de l’étude : « Après l’ablation chirurgicale – expliquent les experts – le séquençage du génome entier a révélé des variantes de nucléotide unique identiques chez l’enfant hôte et chez le fœtus avec une grande de novo le nombre de copies augmente de fœtus à fœtus, suggérant l’importance de la variation du nombre de copies au cours de l’embryogenèse ». Les détails de la recherche « Teaching NeuroImage: Intraventricular Fetus-in-Fetu With Extensive De Novo Gain in Genetic Copy Number » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité « Neurology ».

