Ce smartphone populaire a enfin reçu la mise à jour MIUI 14 !

Xiaomi a été l’une des marques de smartphones les plus populaires ces dernières années, ses appareils gagnant en popularité dans le monde entier. La société est bien connue pour produire des smartphones de haute qualité offrant un excellent rapport qualité-prix. Et l’un de leurs appareils les plus populaires ces dernières années a été le POCO F3.

Jusqu’à récemment, le POCO F3 était considéré comme l’une des meilleures options de milieu de gamme disponibles sur le marché. Même par rapport aux appareils plus récents. Cependant, Xiaomi a maintenant donné son feu vert à la mise à jour du POCO F3 vers Android 13 et MIUI 14. Ce qui en fait une option encore plus attrayante pour ceux qui recherchent un nouveau smartphone.

Un autre smartphone populaire reçoit la mise à jour MIUI 14

La mise à jour Android 13 et MIUI 14 est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs. Avec plusieurs appareils ayant déjà été mis à jour et d’autres en cours de mise à jour. Même les smartphones Xiaomi oubliés sont prêts à recevoir des mises à jour officielles, ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui pensaient avoir été laissés pour compte.

Le POCO F3 a maintenant terminé les tests pour la mise à jour officielle Android 13 et MIUI 14, ce qui indique qu’il sera bientôt disponible pour les utilisateurs à installer via la mise à jour globale Xiaomi. Le nouveau logiciel apporte les dernières fonctionnalités et conception. Faire du POCO F3 une option encore plus attrayante pour ceux qui recherchent un smartphone de haute qualité à un prix abordable.

Le numéro de build de la mise à jour est « V14.0.7.0.TKHEUXM », et elle devrait arriver sur les appareils des utilisateurs dans les prochains jours. Bien que les utilisateurs n’aient rien à faire pour recevoir la mise à jour, ils peuvent vérifier les mises à jour plus tôt en accédant à la section « Version MIUI » dans les paramètres de leur appareil et en cliquant sur « Vérifier les mises à jour ».

Il est important de noter que la mise à jour arrivera d’abord en Europe. Ainsi, les utilisateurs d’Amérique latine devront peut-être attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir mettre à jour leurs appareils. Cependant, une fois la mise à jour arrivée, les utilisateurs peuvent être assurés qu’il s’agit d’une version stable et officielle qui ne devrait pas poser de problèmes.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Le POCO F3 a été lancé en 2021 avec Android 11 et MIUI 12. Il a environ deux ans au moment de la rédaction. Avec cette mise à jour, il aura tenu la promesse de Xiaomi de fournir deux ans de versions Android et MIUI pour leurs appareils de milieu de gamme, ce qui indique qu’il peut rester sur Android 13.

Bien qu’il soit possible que le POCO F3 reçoive plus de versions de MIUI à l’avenir, basées sur Android 13 plutôt que sur le prochain Android 14 ou 15, il ne s’agit actuellement que de spéculations. Cependant, le succès de cet appareil peut amener Xiaomi à envisager de le mettre à jour vers Android 14, ce qui serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser leur POCO F3 pour les années à venir.

Mise à jour POCO F3 MIUI 14 Journal des modifications EEE

[MIUI 14] : Prêt. Constant. En direct.

[Highlights]

MIUI utilise moins de mémoire maintenant et continue d’être rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau.

[Basic experience]

MIUI utilise moins de mémoire maintenant et continue d’être rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

[Personalization]

L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau.

Les super icônes donneront un nouveau look à votre écran d’accueil. (Mettez à jour l’écran d’accueil et les thèmes vers la dernière version pour pouvoir utiliser les super icônes.)

Les dossiers de l’écran d’accueil mettront en surbrillance les applications dont vous avez le plus besoin, ce qui les rendra accessibles en un seul clic.

[More features and improvements]

La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble beaucoup plus clair maintenant.

[System]

MIUI stable basé sur Android 13

Mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu’en janvier 2023. Sécurité accrue du système.

En conclusion, la mise à jour du POCO F3 vers Android 13 et MIUI 14 est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser leurs appareils dans un avenir prévisible. Avec son excellent rapport qualité-prix et ses fonctionnalités de haute qualité, le POCO F3 restera certainement une option populaire parmi les utilisateurs de smartphones pour les années à venir.