Google annonce Android 14 Developer Preview 2 pour les téléphones Pixel

Un jour après la confirmation de la Événement d’E/S Google, Google a publié le deuxième aperçu pour les développeurs d’Android 14 pour les téléphones Pixel. Étant donné que la prochaine mise à jour Android est encore en phase de prévisualisation pour les développeurs, vous ne pouvez pas vous attendre à de grands changements.

Google installe la nouvelle version sur les téléphones Pixel compatibles avec le numéro de version UPP2.230217.004. Il pèse environ 500 Mo pour ceux qui exécutent la première mise à niveau de l’aperçu du développeur. La mise à niveau est mise en ligne avec le correctif de sécurité mensuel de mars 2023.

Selon les détails partagés par Google via Blog des développeurs Android, la deuxième version d’aperçu inclut une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permet aux utilisateurs d’accorder l’accès à des photos spécifiques lorsqu’ils sont invités par n’importe quelle application. Oui, la nouvelle version d’aperçu est livrée avec une boîte de dialogue mise à jour avec trois options.

Autoriser l’accès à toutes les photos : la bibliothèque complète de toutes les photos et vidéos de l’appareil est disponible

Sélectionner des photos : seule la sélection de photos et de vidéos de l’utilisateur sera temporairement disponible via MediaStore

Ne pas autoriser : l’accès à toutes les photos et vidéos est refusé

Le prochain changement dans la liste est le Credential Manager en tant qu’API de plate-forme, cet ajout apporte des moyens plus sécurisés de se connecter aux applications et aux sites Web.

L’aperçu du développeur Android de 14 secondes apporte des améliorations aux activités en arrière-plan. Google indique que « les applications ciblant Android 14 devront accorder des privilèges pour démarrer des activités en arrière-plan ».

En passant au changement suivant, la mise à niveau comporte moins de notifications non révocables, ce qui indique que les notifications importantes pour la fonctionnalité de l’appareil resteront non révocables.

Les personnalisations régionales sont un autre changement visuel à venir avec le deuxième aperçu du développeur. Il permet aux utilisateurs de personnaliser les unités de température, le premier jour de la semaine et les systèmes de numérotation. Google se concentre également sur des mises à jour plus rapides et plus fluides sur Android 14.

Voici donc les points forts du deuxième aperçu développeur d’Android 14.

La nouvelle version d’Android – Android 14 est compatible avec une grande liste de téléphones Pixel, notamment les Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a 5G et Pixel 4a 5G. Si vous êtes sur le premier aperçu développeur, vous recevrez le deuxième aperçu en direct.

Si vous êtes sur Android 13 stable et que vous souhaitez essayer le nouvel aperçu du développeur Android 14, vous pouvez télécharger le deuxième aperçu du développeur et le charger sur votre téléphone.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

