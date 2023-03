Les bourdons apprennent à résoudre des problèmes en observant des bourdons expérimentés

Ceci est démontré par les résultats d’une nouvelle recherche qui a testé les capacités d’apprentissage social de Bombus terrestris, l’une des espèces les plus répandues en Europe.

Nous avons probablement tous, au moins une fois dans notre vie, apprécié la complexité des comportements de certains insectes, capables, par exemple, de construire des nids à l’architecture complexe, de prendre soin de la couvée et de défendre leurs petits. Historiquement, ces spécialisations ont été considérées comme un répertoire inné de réponses à des stimuli externes dus à des processus évolutifs, mais un nombre croissant de recherches met en lumière leur nature socialement transmise. Une nouvelle étude a notamment démontré la capacité d’apprentissage social de Bombus terrestris, l’une des espèces de bourdons les plus répandues en Europe, capable d’apprendre à résoudre des problèmes en observant le comportement des spécimens les plus extérieurs.

La recherche, menée par des experts de l’Université Queen Mary de Londres et décrite dans un article qui vient d’être publié dans la revue scientifique Plos Biology, a montré que des bourdons entraînés à résoudre un casse-tête pour ouvrir une boîte contenant une récompense sucrée peuvent transmettre ces connaissances aux bourdons. observateurs » qui regardent les leurs au travail. Autrement dit, après avoir regardé la démonstration (tourner le couvercle de la boîte en appuyant sur une languette rouge ou une languette bleue), les bourdons observateurs ont pu résoudre l’énigme en ouvrant la boîte comme le faisaient les bourdons dressés. Un comportement correct, soulignent les chercheurs, a été observé dans 98% des cas.

Dans deux colonies témoins où les bourdons ont été entraînés à reconnaître une langue jaune mais aucun démonstrateur n’a été formé pour résoudre le puzzle, seuls quelques insectes individuels ont compris comment ouvrir la boîte eux-mêmes. Cela suggère que l’apprentissage social est essentiel pour l’acquisition réussie de la stratégie d’ouverture des boîtes.

Les résultats fournissent des preuves solides de l’apprentissage social sous-jacent à la transmission de nouveaux comportements de recherche de nourriture chez les bourdons, mais plus important encore, que ces comportements (et leurs variantes arbitraires) peuvent se propager à travers les colonies de bourdons. Ceci est particulièrement remarquable car il fait écho à ce qui a été observé précédemment chez les chimpanzés et les mésanges charbonnières en utilisant des modèles de contrôle à deux actions similaires et des paradigmes de diffusion ouverte.

