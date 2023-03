Messenger reviendra sur l’application Facebook dans un mouvement étrange !

Facebook a récemment annoncé qu’il ramènerait la possibilité d’accéder à votre boîte de réception de messages dans l’application principale de Facebook. Cette décision intervient après que le géant des médias sociaux a supprimé la boîte de réception de l’application en 2014, puis l’a supprimée du site mobile en 2016, ce qui faisait partie de sa tentative d’amener les gens à télécharger l’application Messenger à la place.

Messenger sera intégré à l’application Facebook

Selon un récent article de blog de la société, ils testeront la possibilité pour les gens d’accéder à leur boîte de réception Messenger dans l’application Facebook, et celle-ci sera bientôt étendue. Cependant, la société a déclaré que cette décision n’était pas due au fait qu’elle écoutait les commentaires des consommateurs. Au lieu de cela, cela fait partie d’une poussée pour la découverte et le partage de contenu. Le message indiquait: «Une autre partie de l’offre de la meilleure expérience aux personnes utilisant l’IA consiste à permettre aux gens de partager plus facilement ce qu’ils découvrent sur Facebook via la messagerie, quand, où et comment cela convient à leurs besoins, sans avoir besoin de passer à une autre application. ”.

Avec l’introduction de cette fonctionnalité, on espère que cette décision rendra l’application Facebook plus conviviale. Surtout pour ceux qui ne souhaitent pas télécharger une autre application Facebook. Rendre la boîte de réception exclusive à l’application Messenger semblait être un moyen peu coûteux d’amener les gens à télécharger l’application. Et les utilisateurs ont demandé que la fonctionnalité revienne à l’application Facebook principale.

En plus de l’annonce de la boîte de réception, Facebook a également utilisé le billet de blog pour affirmer que l’entreprise « n’est ni morte ni mourante ». La société a souligné son jalon de deux milliards d’utilisateurs actifs quotidiens. Ce qui suggère que la plateforme est toujours pertinente et en pleine croissance. Cependant, la société a été critiquée pour sa gestion des données des utilisateurs et les problèmes de confidentialité. Ce qui a conduit à des appels à plus de transparence et de responsabilité.

Dans l’ensemble, la décision de ramener la boîte de réception des messages dans l’application Facebook est un pas dans la bonne direction. Cela rendra la plate-forme plus conviviale et plus pratique pour ses utilisateurs. Cependant, l’entreprise doit également répondre aux préoccupations persistantes concernant la confidentialité des données. Et prendre des mesures pour regagner la confiance de ses utilisateurs.