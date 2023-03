50 Cent supprime ses messages sur GTA 6, tandis que Bryson Tiller fait le contraire

Il y a quelques jours, le rappeur 50 Cent a posté sur diverses plateformes sociales que quelque chose de « plus gros que Power » arrivait. Comme il a également posté la photo de Grand Theft Auto : Vice City, il y avait tout lieu de croire qu’il était impliqué dans le projet GTA 6. Cependant, il a déjà supprimé un certain nombre de messages liés à ce dernier.

Bien que rien ne soit certain, les publications de 50 Cent sur les réseaux sociaux ont amené de nombreux fans à croire qu’il était impliqué dans le prochain titre de Rockstar Games, Grand Theft Auto 6. Cela s’est avéré être un faux départ. Ceux qui le suivent depuis longtemps devraient se souvenir des cas similaires qui se sont produits en 2016. À l’époque, 50 Cent

Comme certains fans l’ont suggéré, il est possible que 50 Cent discute d’un projet qu’il n’est pas encore autorisé à annoncer. Ce ne serait pas la première fois que le rappeur atterrirait dans l’eau chaude pour ses habitudes sur les réseaux sociaux : en 2016, 50 Cent a dû répondre à des questions au tribunal au sujet de sa faillite, tandis que ses publications sur Instagram ont prouvé le contraire, affichant sa richesse. Le rappeur a déclaré plus tard que l’argent sur ses photos était faux.

Quant à GTA 6, c’est toujours le sujet de conversation de la ville. Ce titre fait l’actualité depuis septembre dernier lorsqu’un hacker de 17 ans et son équipe ont diffusé une vidéo d’une heure volée sur l’ordinateur de développement de Rockstar.

Bryson Tiller jouera-t-il dans GTA 6 ?

Fait intéressant, le chanteur et rappeur Bryson Tiller a publié une storie Instagram faisant allusion à son implication dans le projet GTA 6. Dans l’histoire, on peut voir une affiche avec les mots « bta IV ». Il semble n’y avoir rien d’étrange à propos de ce post. Au moins, cela n’a rien à voir avec le sujet dont nous parlons. Mais le fait est que l’affiche est conçue comme un logo GTA. Dans le coin inférieur droit de l’image se trouve le symbole de classification « M » de l’ESRB. Bien que nous devions également mentionner que tous les fans ne pensent pas qu’il jouera dans le titre à venir. Au lieu de cela, ils pensent que le post de Tiller pourrait simplement être une référence à son quatrième album studio.

Incidemment, le tracker boursier SeekingAlpha est certain que Rockstar Games utilisera la technologie blockchain dans GTA 6. « GTA 6 est susceptible d’être bien plus qu’un jeu traditionnel et plus qu’une plate-forme », écrivent-ils.

Nouvelles technologies dans le prochain GTA

Selon la source, le studio pourrait introduire un mécanisme de crypto-monnaie dans le jeu qui récompense les joueurs pour avoir accompli certaines missions. Bien que cela puisse sembler suspect à de nombreux joueurs « conservateurs », c’est là que notre monde se dirige. Nous voulons dire que le développement de la blockchain et de la crypto-monnaie a toutes les chances de servir de tremplin vers le métaverse.

« Take-Two pourrait même adopter la blockchain et la crypto-monnaie dans GTA 6, ce qui renforcerait le concept d’un métaverse GTA. Compte tenu de tout ce qui a été divulgué jusqu’à présent, GTA 6 est susceptible d’être bien plus qu’un jeu traditionnel et davantage une plate-forme », a déclaré SeekingAlpha.

D’autre part, il convient de rappeler que Rockstar a imposé des restrictions strictes à l’utilisation de la crypto-monnaie et des NFT dans les serveurs en ligne de GTA 5. En dehors de cela, le studio a clairement indiqué que les utilisateurs ne peuvent pas « modifier » le jeu pour inclure ou même ressembler à la crypto-monnaie et aux NFT.

[A mod in video games is an altered version of the game from the original.]

Eh bien, nous aurons plus d’informations à ce sujet dans les mois à venir, car Rockstar prévoit de sortir GTA 6 cette année. Donc, si le studio ose inclure la crypto-monnaie et les NFT, Rockstar aura un sérieux avantage sur ses concurrents.