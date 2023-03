Nous savons maintenant quand l’homme a pris sa première gorgée de vin

Grâce au séquençage de l’ADN de 3 500 cépages (sauvages et cultivars), une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques chinois a déterminé que la culture du raisin de cuve a commencé il y a 11 000 ans.

Les humains boivent du vin depuis des milliers d’années, comme en témoignent les archives archéologiques, mais quand Homo sapiens a-t-il réellement commencé à cultiver des raisins pour la boisson bien-aimée ? Jusqu’à aujourd’hui, on croyait que la pratique était apparue avant la naissance de l’agriculture – selon les théories les plus accréditées, elle aurait ses racines il y a environ 10 000 ans -, mais il n’y avait aucune certitude. Grâce à une enquête génétique approfondie, les scientifiques ont maintenant déterminé que la domestication de la vigne sauvage (Vitis sylvestris) pour obtenir de la vigne à vin (Vitis vinifera) et du raisin de table a commencé il y a 11 000 ans, lors de deux événements indépendants qui se sont produits dans des zones géographiques distinctes : Asie occidentale et Caucase.

L’origine de la culture du raisin de cuve a été datée par une équipe de recherche internationale copieuse dirigée par des scientifiques chinois de l’Université agricole du Yunnan et de l’Institut de botanique de l’Académie chinoise des sciences de Pékin, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de partout le monde. Parmi eux également les Italiens Francesco Sunsieri de l’Université méditerranéenne de Reggio Calabria ; Francesco Mercati de l’Institut des biosciences et des bioressources du Conseil national de la recherche (CNR) de Palerme ; Fabrizio Grassi du Département de Biotechnologie et Biosciences de l’Université de Milano-Bicocca ; et Roberto Bacilieri de l’Université de Montpellier (France).

Les scientifiques coordonnés par le professeur Wei Chen sont parvenus à leurs conclusions après avoir séquencé l’ADN de plus de 3 500 vignes cultivées et sauvages du monde entier, grâce auxquelles il a été possible de retracer les processus de domestication simultanés qui ont donné naissance aux différentes variétés de raisins, de vins et de tableau. Certains de nos ancêtres ont privilégié les couleurs des baies, d’autres l’appétence ou l’hermaphrodisme, jusqu’à obtenir la multitude de variétés modernes. Grâce à une enquête génétique approfondie, qui a également impliqué plusieurs variétés jamais séquencées auparavant (notamment d’Arménie), les scientifiques ont retracé l’histoire de ces plantes, déterminant le début de la domestication en 9 000 avant JC.

Comme indiqué, cela s’est produit dans deux zones géographiques différentes. L’une des raisons est que le climat rigoureux du Pléistocène a séparé les variétés locales de raisins sauvages « en raison de la fragmentation continue de l’habitat », ont expliqué les scientifiques dans le résumé de l’étude. Les variétés domestiquées en Asie occidentale ont ensuite atteint l’Europe grâce aux premiers agriculteurs et ont continué à se répandre et à se différencier par les processus de migration, nous donnant l’importante variété de vins et de raisins de table présente aujourd’hui. Ceux produits en France, entre autres, sont parmi les plus appréciés au monde et le fleuron du Made in Italy. Les détails de la recherche « Domestications doubles et origine des traits dans l’évolution de la vigne » ont été publiés dans la prestigieuse revue Science, qui a également consacré la dernière couverture à cette étude fascinante.

