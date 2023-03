Ces téléphones Samsung reçoivent désormais une mise à jour One UI 5.1

Samsung propose actuellement la mise à jour One UI 5.1 à d’autres smartphones Samsung plus anciens dans le monde. Le nouveau système d’exploitation a été lancé pour la première fois avec la dernière série phare, la série Galaxy S23. Samsung n’a lancé la série Galaxy S23 qu’il y a un mois et Samsung a déjà commencé à pousser le nouveau logiciel sur des appareils plus anciens. Comme toujours, le déploiement de la mise à jour logicielle se fera en fonction de l’âge des appareils. Cela indique que plus votre appareil est ancien, plus vous devrez attendre longtemps pour obtenir la mise à jour (c’est-à-dire si votre appareil recevra la mise à jour).

Samsung a répertorié 20 modèles qui devraient recevoir les nouvelles améliorations logicielles. Il existe d’autres modèles plus anciens qui recevront ultérieurement la mise à jour One UI 5.1. Mais pour commencer, ce sont les 20 premiers en ligne à recevoir la nouvelle mise à jour logicielle. Consultez la liste des 20 premiers appareils à recevoir One UI 5.1 ci-dessous.

Liste des smartphones Samsung qui reçoivent actuellement une mise à jour One UI 5.1

Série Galaxy S22

Série Galaxy S21

Série Galaxy S20

Série Galaxy Note 20

Série Galaxy Tab S8

Série Galaxy Tab S7

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip/5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy A23

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73

Galaxy M53

Caractéristiques de Samsung One UI 5.1

Le nouveau Samsung One UI 5.1 est basé sur Android 13 et a été introduit pour la première fois dans le Samsung Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. La nouvelle mise à jour logicielle est certainement accompagnée de quelques mises à niveau et fonctionnalités utiles. Cependant, il y a quelques fonctionnalités mises en évidence qui méritent d’être mentionnées.

L’application Galerie dispose désormais d’une option de recherche plus puissante et de la possibilité de modifier des GIF avec des photos. Dans l’application appareil photo, Samsung a également ajouté l’option RAW experte pour les photographes professionnels.

Bixby de Samsung bénéficie également d’une nouvelle fonctionnalité qui peut gérer les appels auxquels vous ne voulez pas répondre par vous-même. La fonctionnalité s’appelle Bixby Text Call et vous permet d’afficher le texte en direct d’un appelant. Les autres fonctionnalités incluent la possibilité de copier et coller des images, un nouveau widget de batterie et bien d’autres.