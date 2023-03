Adieu le traditionnel interrupteur muet de l’iPhone 15 Pro !

Alors que nous approchons de la sortie de la gamme iPhone 15, il y a eu beaucoup de spéculations sur sa conception, notamment en ce qui concerne les boutons de volume. Bien que les fichiers CAO soient utilisés pour construire les téléphones, il n’y a toujours aucune certitude quant à la disposition des boutons de volume. Cependant, une source interne a révélé à 9to5Mac que de nouveaux boutons de volume seront unifiés et auront également un bouton pour activer le « type de pression » muet. Cela indique que les boutons séparés pour augmenter et diminuer le volume fonctionneront dans les deux sens.

Conception de l’iPhone 15 Pro

Ce changement avait déjà été révélé par des rendus qui indiquaient une seule découpe pour les boutons de volume. Cependant, il n’était pas clair si Apple opterait vraiment pour ce changement. Les nouveaux boutons de volume seront probablement capacitifs plutôt que physiques. Mais leur disposition peut être similaire aux anciens modèles d’iPhone et d’iPad. Néanmoins, la nouvelle technologie derrière les boutons apportera une plus grande commodité aux utilisateurs.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle l’iPhone 15 Pro adoptera de nouveaux boutons à semi-conducteurs avec retour haptique. Semblable au bouton Home introduit sur l’iPhone 7. Cela indique que les boutons n’auront plus de pièces mobiles et identifieront le niveau de pression avec lequel travailler. Encore une fois, les rendus avaient déjà révélé une seule découpe pour les boutons de volume. Mais il n’était pas clair si Apple opterait réellement pour un seul bouton au lieu de deux.

Un autre changement important dans la conception de la gamme iPhone 15 est le remplacement du bouton de sourdine. Actuellement, le bouton de sourdine se déplace d’un point à un autre. Mais le remplacement le rendra capacitif et les utilisateurs devront appuyer dessus pour mettre le téléphone en mode silencieux.

En plus des modifications apportées aux boutons, il y aura également un changement dans la technologie des ports. Le port Lightning vers USB-C remplacera le connecteur propriétaire d’Apple, qui est utilisé sur les iPhones et la plupart des accessoires Apple depuis 2012.

Dans l’ensemble, la conception de la gamme iPhone 15 comportera des bords légèrement incurvés, une saillie accrue de la caméra et des cadres d’affichage plus fins. Les téléphones auront les mêmes tailles que la gamme iPhone 14. Mais l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus abandonneront l’encoche au profit de Dynamic Island.

Il est important de noter que tous ces changements sont basés sur des rumeurs et des fuites. Nous ne pouvons donc pas être certains jusqu’à l’annonce officielle. Cependant, les nouvelles technologies et les changements de conception de la gamme iPhone 15 suggèrent qu’Apple s’engage à offrir une expérience plus conviviale à ses clients. La nouvelle ligne devrait être annoncée en septembre. Et nous avons hâte de voir ce qu’Apple nous réserve.

L’avenir de l’iPhone en 2023

Alors que nous nous tournons vers l’avenir de l’iPhone en 2023, il est clair qu’Apple a des développements passionnants à l’horizon. Des mises à niveau matérielles aux nouvelles fonctionnalités logicielles, l’iPhone continuera d’être à la pointe de l’innovation dans l’industrie technologique.

L’un des développements les plus attendus dans l’avenir de l’iPhone est l’introduction de plus d’expériences d’IA et de réalité augmentée. En raison des progrès des capacités de microprocesseur des puces Apple.

Un autre développement potentiel dans l’avenir de l’iPhone est l’introduction d’une conception entièrement sans port. Alors que les modèles d’iPhone actuels incluent toujours un port Lightning, des rumeurs suggèrent qu’Apple explore la possibilité d’une conception entièrement sans fil. Cela éliminerait le besoin de ports physiques et permettrait potentiellement des conceptions encore plus minces et plus rationalisées.

En termes de mises à niveau matérielles, l’un des développements les plus excitants est l’introduction potentielle d’un nouveau type de technologie de caméra. Apple aurait travaillé sur un appareil photo de style périscope pour l’iPhone. Ce qui pourrait permettre d’améliorer les capacités de zoom et de meilleures performances en basse lumière.

Outre les mises à niveau matérielles, l’avenir de l’iPhone sera également façonné par de nouvelles fonctionnalités logicielles. L’une des mises à jour logicielles les plus attendues est l’introduction d’iOS 17. Ce qui devrait inclure une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Bien que les détails de la mise à jour n’aient pas encore été annoncés, des rumeurs suggèrent qu’elle pourrait inclure tout, de la fonctionnalité Siri améliorée aux nouvelles fonctionnalités de confidentialité.

Un autre développement logiciel potentiel est l’intégration de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle (IA) dans l’iPhone. Apple a beaucoup investi dans l’IA ces dernières années. Avec l’acquisition de plusieurs startups d’IA et l’introduction du Neural Engine dans la puce A11 Bionic. L’intégration de l’IA dans l’iPhone pourrait déboucher sur des usages nouveaux et innovants. Comme une reconnaissance vocale améliorée et des expériences de réalité augmentée plus puissantes.

Enfin, l’avenir de l’iPhone continuera de donner la priorité à la durabilité et à la responsabilité environnementale. Apple s’est fixé des objectifs ambitieux pour réduire son impact environnemental, de l’utilisation de matériaux recyclés à la transition vers des sources d’énergie renouvelables. En 2023, nous pouvons nous attendre à voir des progrès continus dans ces domaines. Alors qu’Apple continue de montrer la voie en matière de responsabilité d’entreprise.

En conclusion, l’avenir de l’iPhone en 2023 regorge de développements passionnants et de nouvelles possibilités. D’une conception entièrement sans port à une nouvelle technologie d’appareil photo, l’iPhone continuera de repousser les limites de ce qui est possible dans l’industrie technologique. En mettant l’accent sur la durabilité et l’innovation, l’iPhone continuera d’être un chef de file en matière de technologie et de responsabilité d’entreprise. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous pouvons être sûrs que l’iPhone continuera à changer le monde de manière nouvelle et passionnante.