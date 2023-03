La Suède a autorisé les chasseurs à tuer 201 lynx en mars, pour des trophées et des peaux

Le gouvernement suédois a autorisé l’abattage de 201 lynx pendant la marche. L’abattage a lieu pendant la courte saison des amours car les félins ont la fourrure la plus épaisse et la plus belle.

Un lynx d’Europe (Lynx lynx)

Tout au long du mois de mars en Suède, les chasseurs ont été autorisés à tuer 201 lynx d’Europe (Lynx lynx). Pour rendre cette décision encore plus choquante et abominable, c’est le fait que les merveilleux chats seront brutalement tués pendant la courte saison des amours, car ils ont la fourrure la plus épaisse et la plus belle. Le massacre est pratiqué par pur et simple « fun », pour gagner un trophée et ramener à la maison la peau des malheureux animaux. C’est exactement ce qui se passe lors des safaris dégoûtants de « gros gibier » en Afrique menés contre des lions, des éléphants, des girafes, des rhinocéros et d’autres grands mammifères.

La nouvelle, confirmée par le Guardian, intervient quelques semaines après l’approbation de la plus grande campagne de chasse au loup du pays scandinave, avec l’autorisation de tuer 75 spécimens, sur une population totale d’environ 460. Une décision qu’elle a a déclenché l’indignation et la colère des militants des droits des animaux envers les chasseurs et le gouvernement suédois, inévitablement destinées à augmenter après l’annonce de la nouvelle tuerie, avec même des chiffres doubles par rapport à ceux normalement autorisés. En Suède, selon les dernières estimations, il y aurait environ 1 450 lynx, soit quelques centaines de moins qu’il y a 10 ans, mais selon l’agence suédoise de protection de l’environnement (Naturvårdsverket) seuls 870 suffisent « pour maintenir une population en bonne santé ». Pour cette raison, les chasseurs ont été autorisés par le gouvernement à tuer tous ces spécimens. Le lynx est le troisième plus grand prédateur terrestre d’Europe, après l’ours et le loup.

L’association suédoise des chasseurs Svenska Jägareförbundet affirme que la chasse au lynx est faite pour le « plaisir ». «La chasse n’est absolument pas liée à un danger pour l’homme. Pas même la chasse au loup – il n’y a aucun cas documenté de loups attaquant des humains à l’époque moderne en Suède. La chasse au lynx est plus une question d’excitation, et pour certains chasseurs, bien sûr, la motivation est la peau », a déclaré le conseiller de l’association Henrik Falk au journal britannique. « C’est une chasse au trophée, tout comme aller en Afrique pour chasser les lions », a déclaré Magnus Orrebrant, responsable de l’association de protection des animaux Svenska Rovdjursföreningen. L’activiste a également ajouté que la chasse au lynx attire des centaines de chasseurs étrangers, car ils trouvent « excitant » de tuer ces animaux. Les lynx sont tués en étant chassés avec des chiens, un peu comme les sangliers en France. Dans ce cas, les félins terrifiés sont poussés à grimper aux arbres, où les chasseurs peuvent les tirer confortablement.

Ce félin était autrefois répandu dans toute l’Europe, mais les populations ont été exterminées au fur et à mesure que celles des loups. Cela les a conduits à une extinction complète dans plusieurs pays, alors que dans d’autres il reste très peu de spécimens. Qu’il suffise de dire que du lynx ibérique ou lynx ibérique (Lynx pardinus) il ne reste qu’environ 500 spécimens, mais beaucoup continuent de mourir à cause du trafic routier (51 sont morts en 2015, comme l’indique le WWF), la destruction de la habitat naturel et la diminution des proies naturelles. En France, les spécimens de lynx d’Europe se comptent très probablement sur les doigts d’une main, entre le Frioul-Vénétie Julienne et le Trentin-Haut-Adige.

Les lynx sont des animaux strictement protégés par la directive Habitats de l’Union européenne et les tueries en Suède vont complètement à l’encontre de celle-ci, c’est pourquoi des militants de Svenska Rovdjursföreningen ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne. Ils ont également lancé une pétition Change.org pour arrêter ce massacre.

