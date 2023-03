La nomenclature de Pixel Watch révèle la marge bénéficiaire favorable de 69% de Google

La grande image : La Pixel Watch a fait ses débuts à la fin de l’année dernière comme l’un des plus beaux vêtements que nous ayons vus à ce jour. Google a fixé le prix de la déclinaison Wi-Fi de sa smartwatch à 349 $ – soit 100 $ de plus que l’Apple Watch SE comparable – et 399,99 $ pour le modèle LTE. Le prix est encore plus difficile à avaler à la lumière d’un récent rapport sur la nomenclature (BoM) de Counterpoint Research.

Selon l’analyse de l’entreprise, la BoM de la Google Pixel Watch compatible LTE est estimée à 123 $. Le système de traitement et la mémoire du portable, qui comprend un SoC Samsung Exynos 9110, un coprocesseur NXP MIMXRT595S, 32 Go de mémoire et 2 Go de RAM, représentent près de 27 % de son coût total.

Le panneau OLED toujours allumé de 1,2 pouce et son sous-système constituent la deuxième catégorie de composants la plus chère, représentant 17,2% de la BoM totale de la montre. L’écran arbore une résolution de 450 x 450 (320 PPI) et peut fonctionner jusqu’à 1000 nits dans des environnements lumineux. Il est recouvert de 3D Gorilla Glass 5 de Corning pour une protection supplémentaire.

Compte tenu des chiffres, la marge bénéficiaire de Google sur la Pixel Watch est de 69%. Bien sûr, cela n’inclut pas les coûts de R&D, la fabrication, l’emballage, le marketing, l’expédition, etc.

Revenons à la tarification. La Pixel Watch avec LTE coûte 399,99 $, ce qui est identique à l’Apple Watch Series 8. Les deux peuvent sembler comparables à première vue, mais creusez plus profondément et vous vous rendrez vite compte que ce n’est pas le cas. La série 8 est alimentée par le propre S8 d’Apple, une puce double cœur de 7 nm cadencée à 1,8 GHz qui a fait ses débuts en septembre 2020 tandis que la Pixel Watch exécute l’Exynos 9110, une unité double cœur de 10 nm du troisième trimestre 2018 qui fonctionne à 1,15 GHz.

L’Exynos W920 aurait été une bien meilleure solution pour alimenter la Pixel Watch car elle est basée sur un processus de 5 nm et utilise des cœurs Arm Cortex-A55 au lieu d’anciennes unités A53. C’est la même puce que Samsung a utilisée dans la Galaxy Watch 5, un portable qui commence à 280 $.

