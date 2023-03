iOS 16.4 avec prise en charge autonome de la 5G arriverait plus tard ce mois-ci

Apple teste la version bêta d’iOS 16.4 depuis le mois dernier, et la mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment de nouveaux emoji et une prise en charge autonome 5G plus rapide pour les opérateurs compatibles. Alors qu’Apple ne dit pas un mot sur la date à laquelle iOS 16.4 sera disponible au public, un opérateur brésilien a révélé que la mise à jour devrait être publiée plus tard ce mois-ci.

iOS 16.4 ajoute la 5G autonome pour les utilisateurs d’iPhone

L’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 16.4 est la prise en charge de la 5G autonome, qui est le nom du réseau 5G qui utilise des équipements dédiés, tandis que la 5G non autonome est basée sur l’infrastructure de réseau LTE. La première version bêta d’iOS 16.4 a activé la 5G SA pour les clients T-Mobile aux États-Unis, tandis que la deuxième version bêta l’a activée pour les opérateurs brésiliens Vivo et TIM Brasil.

Fait intéressant, le transporteur brésilien Claro a déclaré à MacMagazine qu’il travaillait avec Apple pour activer la 5G autonome pour les propriétaires d’iPhone. Plus précisément, Claro a déclaré que les utilisateurs auront accès à cette nouvelle technologie « en mars de cette année » avec la sortie d’iOS 16.4.

Voici la déclaration complète partagée par le transporteur :

Claro informe que la 5G en mode Standalone (SA) sera disponible sur tous les iPhones compatibles avec la technologie, dès la sortie de la version finale d’iOS 16.4, prévue pour mars de cette année. La société souligne que depuis le lancement de Claro 5G+ en juillet 2022, l’opérateur propose déjà l’accès à la 5G SA dans tous les smartphones du marché disposant de cette technologie, comme le Samsung Galaxy S23, le Moto Edge 30 Pro 5G, entre autres.

Bien que les plans d’Apple puissent changer, la déclaration confirme à peu près qu’iOS 16.4 sera rendu public dans les semaines à venir. Une autre chose à garder à l’esprit est que si la 5G SA fonctionne en théorie avec tous les modèles d’iPhone compatibles 5G, seuls les utilisateurs d’iPhone 14 voient l’option dans la version bêta actuelle.

Netcost-security.fr a également trouvé des preuves que l’opérateur japonais Softbank activera également la 5G autonome sur iPhone avec iOS 16.4.

En savoir plus sur iOS 16.4

En plus de la prise en charge de la 5G autonome et des nouveaux emoji, iOS 16.4 ajoute également des aperçus des liens Mastodon dans l’application Messages, des mises à jour des applications Apple Music et Podcasts, le retour de l’effet de changement de page dans Apple Books et des modifications mineures de l’AppleCare. menu de couverture dans l’application Paramètres iOS.

La version bêta d’iOS 16.4 est actuellement disponible pour les développeurs et les utilisateurs enregistrés du programme logiciel Apple Beta.

