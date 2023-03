La mission SpaceX Crew-6 de la NASA a commencé : le lancement vers la Station spatiale internationale

L’équipage du Kennedy Space Center en Floride. La capsule, baptisée Endeavour, devrait s’amarrer à l’ISS vendredi à 7h17 (heure française).

La fusée Falcon 9 de SpaceX, avec le vaisseau spatial Dragon Endeavour au décollage du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center pour la mission SpaceX Crew–6 de la NASA. Crédit : NASA/Frank Michaux.

Aujourd’hui, à 06h34 française, la mission SpaceX Crew-6 a décollé avec les astronautes de la NASA Stephen Bowen et Warren Hoburg, respectivement commandant et pilote, et les spécialistes de mission, le cosmonaute russe Roscosmos Andrey Fedyaev et l’astronaute Sultan Al-Neyadi des Émirats arabes unis. Emirats. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé du Centre spatial Kennedy (Floride) depuis la rampe historique 39A utilisée pour les missions Apollo vers la Lune, donnant le coup d’envoi d’une autre mission historique de la Station spatiale internationale (ISS). Le lancement a été annulé lundi quelques minutes avant le décollage après qu’un problème avec les systèmes au sol a forcé le centre de commandement à annuler la tentative.

Les quatre astronautes passeront six mois à bord de l’ISS. Pour Hoburg, Al-Neyadi et Fedyaev, c’est le premier vol spatial. Notamment, Al-Neyadi est le quatrième astronaute d’un pays arabe et le deuxième des Émirats arabes unis à voyager dans l’espace après son compatriote Hazzaa al-Mansoori, qui a effectué une mission de huit jours en 2019. Pour Bowen, la mission est plutôt le quatrième dans l’espace après trois sur la navette spatiale.

La capsule, baptisée Endeavour, devrait accoster vendredi à 7h17 (heure française) après un voyage d’environ 24,5 heures. Une fois à bord de l’ISS, les membres de l’équipage 6 mèneront des dizaines d’expériences, notamment en étudiant comment les matériaux brûlent en microgravité et en recherchant les fonctions cardiaques, cérébrales et cartilagineuses.

La NASA s’attend à ce que la passation avec les quatre membres de l’équipage-5 à bord de l’ISS depuis octobre dernier ait lieu dans quelques jours. Crew-5 reviendra ensuite sur Terre.

Également à bord de l’ISS se trouvent les cosmonautes Dmitry Petelin et Sergei Prokopyev et l’astronaute de la NASA Frank Rubio, dont le retour était initialement prévu pour le 28 mars, mais a été reporté de 6 mois après que le système de refroidissement de leur capsule Soyouz MS-22 a été endommagé par une petite météorite alors que le vaisseau spatial était amarré à l’ISS. Une capsule Soyouz russe sans pilote, MS-23, a été lancée depuis le Kazakhstan la semaine dernière pour les ramener chez eux.

