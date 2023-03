Vous pouvez désormais convertir des images en stickers sur Whatsapp en un seul clic !

WhatsApp, l’application de messagerie populaire, a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité dans sa dernière mise à jour pour les utilisateurs iOS. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des stickers personnalisés à partir de leurs propres images. Éliminer le besoin d’applications tierces pour créer certains stickers. Ainsi, cela est devenu possible en prenant en charge une API iOS 16 officielle, que l’application utilise.

Selon Wabetainfo, la mise à jour WhatsApp pour iOS 23.1.75 a introduit un journal des modifications de l’App Store qui a révélé la possibilité de faire glisser et déposer des images, des vidéos et des documents d’autres applications vers vos chats WhatsApp, ce qui facilite leur partage avec vos contacts. et groupes. Étant donné que l’application est basée sur le SDK iOS 16, WhatsApp pourrait utiliser certaines fonctionnalités exclusives à cette version d’iOS à l’avenir. Et maintenant, WhatsApp lance un nouvel outil de création d’stickers pour permettre aux utilisateurs de créer rapidement des stickers à partir de leurs images.

WhatsApp obtient un outil de création d’stickers pour convertir des images en stickers

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Ainsi, la nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’extraire un sujet d’une image. Et collez-le dans un chat pour créer un sticker personnalisé. Une fois l’image collée, WhatsApp la convertit automatiquement en un sticker qui peut être ajouté à la collection d’stickers de l’utilisateur. Bien que certains utilisateurs aient peut-être déjà pu utiliser cette fonctionnalité au cours des derniers jours, elle est désormais disponible pour tout le monde sur iOS 16. Il n’est pas prévu d’apporter un outil de création d’stickers similaire aux anciennes versions d’iOS.

L’un des avantages de l’intégration de cette fonctionnalité dans WhatsApp est qu’elle offre une expérience plus intégrée aux utilisateurs. Auparavant, les utilisateurs devaient basculer entre différentes applications ou outils pour créer et utiliser leurs propres stickers. Désormais, avec la possibilité de créer des stickers personnalisés directement dans l’application, le processus devient plus rapide et plus efficace. Dans une future mise à jour de WhatsApp, nous pouvons nous attendre à des outils avancés. Pour gérer ces stickers dans des packs d’stickers personnalisés directement dans l’application.

Ainsi, la possibilité de convertir des images en stickers est accessible à tous sur la dernière version de WhatsApp pour iOS 23.3.77. Qui est disponible sur l’App Store. Pour utiliser cette fonctionnalité, il est indispensable de maintenir à jour votre version de WhatsApp.